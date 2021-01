Somerolaiskirjailija Kaari Utriosta ilmestyy keväällä elämäkerta. Toimittaja Anna-Liisa Haavikon kirjoittama Kaari julkaistaan huhtikuussa Siltalan kustantamana.

Kustantamon ennakkotietojen mukaan tarina kertoo kirjailijan työstä ja sen ankaruudesta ja nautinnollisuudesta. Kirja on kertomus ”onnellisten loppujen naisesta, joka karikoista huolimatta katsoo ulapalle päin.”

Kaari Utrion kirjoittajan ura alkoi vuonna 1968 ilmestyneestä esikoisromaanista Kartanonherra ja kaunis Kirstin. Utrio on kirjoittanut 37 romaania, runsaat 20 tietokirjaa sekä tv- ja radiokäsikirjoituksia, artikkeleita ja kolumneja. Utrio on palkittu muun muassa Valtion kirjallisuuspalkinnolla vuonna 1973 ja Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinnolla 2014.

Utrion kaunokirjallisen tuotannon kustantaja Tammi jatkaa kirjailijan vanhemman tuotannon uudelleenjulkaisua. Huhtikuussa uusi painos otetaan Rautaliljasta.

Myös kemiönsaarelainen muusikko Edu Kettunen saa elämäkerran. V-P Hännisen Edu Kettunen (Minerva) julkaistaan Kettusen 60-vuotissyntymäpäivänä eli 12.4.

Kettunen aloitti muusikon uransa Broadcastin kitaristina ja lyömäsoittajana ja on tehnyt pitkän soolouran. Kettunen on saanut Juha Vainion tunnustuspalkinnon vuonna 2006. Kemiönsaarella helsinkiläissyntyinen Kettunen on asunut noin 17 vuoden ajan.

Kevään elämäkertoihin kuuluvat myös muun muassa Tommi Saarelan Pave Maijanen – Elämän nälkä (Tammi) sekä Suomen ensimmäisen EU-komissaarin Erkki Liikasen muistelmateos Komissaari (Siltala). Toimittaja Mika Saukkonen kirjoittaa aitajuoksija Annimari Kortesta kirjan Yli kaikkien aitojen (Tammi).

Erikoispiirteenä kevään kirjoissa näkyy korona-aika. Into Kustannus julkaisee peräti neljä korona-aikaa eri näkökulmista tutkivaa teosta.

Kun kaupunki suljettiin – Wuhanin kohtalonhetket on kirjailija Fang Fangin päiväkirja karanteeniajalta koronan kiusaamasta kaupungista viime keväältä. Suomalaista näkökulmaa eristyksestä elämisessä Helsingissä tuo toimittaja Anna-Stina Nykäsen Yksin kotona.

Politiikan toimittaja Lauri Nurmen Miten suomi päätti voittaa koronan pohjautuu kustantajan tietojen mukaan hallitusviisikon ja avainministerien haastatteluihin. Kirjailija Risto Isomäen Mitä koronapandemian jälkeen katsoo tulevaisuuteen virusten kanssa kamppailun näkökulmasta.

Hannamari Shakyan ja Hanna Weseliuksen Poikkeustila 2020 (S&S) kertoo korona-ajasta kuvin ja sanoin. Shakyan toimittamassa kuvaosiossa on otoksia koronavuoden ajalta isolta joukolta valokuvaajia, jotka osallistuivat Poikkeustila 2020 -hankkeeseen. Weseliuksen muistiinpanot kertovat korona-arjesta.

Korona on keskiössä myös muun muassa emerituspiispa Mikko Heikan ja taloustieteilija Vesa Kanniaisen Maailma koronan jälkeen -kirjassa (Minerva) ja Lilly Korpiolan ja Petro Poutasen Korona – Riskiyhteiskunnan musta joutsen -kirjassa (Tammi).

Kaunokirjallisuuden suurten nimien osalta kirjakevät vaikuttaa hiljaiselta. Myyntilistojen suosikeista uutta tuotantoa on tulossa Ehtoolehto-trilogiasta tunnetulta Minna Lindgreniltä, joka siirtää julmanhauskan katseensa tällä kertaa eläinten hyvinvointiin eläinlääkäristä kertovassa Armon Anneli -kirjassaan (Teos). Enni Mustosen Näkijä (Otava) jatkaa Syrjästäkatsojan tarinoita -sarjaa ja sijoittuu 1950-luvun Hollywoodiin.

Heikki Turusen Timotein tuoksussa (WSOY) tavataan jälleen kirjailijan alter ego Henkka Oinonen. Johtolanka-palkitun Arttu Tuomisen Vaiettu (WSOY) jatkaa Porin poliisista kertovaa sarjaa.

Dekkarikonkareista uutuuksia julkaisevat muun muassa Seppo Jokinen ja Jarkko Sipilä . Jokisen Siipirikkoiset jatkaa komisario Sakari Koskisesta kertovaa sarjaa, Sipilän Verentekijät puolestaan rikoskomisario Kari Takamäestä kertovaa sarjaa. Molemmat on kustantanut Crime Time. Matti Remeksen Norjalainen tyttöystävä (Tammi) jatkaa Ruben Waaran seikkailuja Hangon maisemissa.

Antti Tuuri ja Anna-Leena Härkönen julkaisevat kumpainenkin kirjoituskokoelman. Tuurin kirja on nimeltään Elämä on ihanaa Pohjanmaalla – Kirjoituksia kuudelta vuosikymmeneltä (Otava) ja Härkösen Olis niin kiva (Otava).