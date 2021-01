Kangasalan kouluissa syödään pian salolaisia nakkeja, Fodelia vie Perniön Lihan nakit ja makkarat ammattikeittiöihin

Fodelia Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Tahkola ei yritä esittää, että olisi aina syönyt Perniön Lihan tuotteita ja pitänyt niistä niin paljon, että halusi ostaa makkaratehtaan.

– Ollaan rehellisiä ja sanotaan, että Yönakkiin tutustuin vasta nyt. Brändi on tuttu, mutta en ole ollut tuotteiden aktiivikuluttaja, Tahkola kertoo.

Syyt siihen, että elintarvikealan sijoitusyhtiö osti joulukuussa salolaisen makkaratehtaan, ovat ihan muut.

– Perniön Liha on poikkeuksellisen hyvin hoidettu ja johdettu yhtiö, jolla on kunniakas historia. Suomessa on paljon huonosti hoidettuja, pieniä makkaratehtaita. Me haluamme ostaa terveitä yhtiöitä, emme ole saneeraajia.

Kokonaiskauppahinta Perniön Liha Oy:n osakkeista oli 3,3 miljoonaa euroa, joista 1,8 miljoonaa euroa maksettiin Fodelian osakkeina ja 1,5 miljoonaa euroa rahana.

Perniön Lihan toimiva johto jatkaa tehtävässään.

– Toimitusjohtajana on Rami Himanto , joka jatkossa kuuluu myös konsernin johtoryhmään, Tahkola sanoo.

Perniön Lihan tuotteiden uusi aluevaltaus tulevat olemaan ammattikeittiöt.

– Salon tehtaan tuotantomäärät alkavat kasvaa merkittävästi. Käytännössä se tarkoittaa kymmeniä prosentteja, Mikko Tahkola sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä Kangasalan kaupungin, jonka ruoanvalmistuksen Fodelian tytäryhtiö Feelia Oy on hoitanut viime vuodesta asti.

– Kun Kangasalan kaupungin ruokalistalla on seuraavan kerran nakkikeittoa, joukossa on salolaisia nakkeja. Meillä ei ole ollut aikaisemmin omassa tuotannossa nakkeja tai makkaroita, kotimaisia kylläkin. Ruokatehtaan raaka-aineista yli 80 prosenttia on kotimaisia.

Feelian ruokatehtaalla Pyhännässä valmistetaan joka päivä 80 000 ruoka-annosta kaupunkien ja kuntien ruokapalveluista tukkuihin, yksitäisiin ravintoloihin ja kauppoihin.

– Me olemme vahvoja ammattikeittiöpuolella. Perniön Lihalla ei juuri sille puolelle ole tuotteita, mutta ajatuksena on tuotekehitys nykyisten ammattikeittiöasiakkaiden kanssa. Aivan varmasti ammattikeittiöpuolelle tulee uusia tuotteita.

Salon tehtaalla on parisenkymmentä työntekijää.

– Toivomus on, että saisimme työllistettyä lisää salolaisia tarpeen mukaan. Nykyiset tuotantotilat riittävät tällä hetkellä.

Toinen merkittävä kanava salolaistuotteille tulee olemaan Feelian kuluttajille suunnattu, kovassa kasvussa oleva verkkokauppa.

Perniön Liha täytti viime vuonna 90 vuotta. Perinteikkään makkaratehtaan tuotteisiin kuuluvat myös paikallinen herkku, perunalaukkamakkara, sekä maan kuulu maksamakkara.

– En näe syytä, miksi nämä eivät säilyisi valikoimassa, Tahkola toteaa.

Vuonna 2008 Peniön Liha osti Helsingin Makkaratehtaan. Nimikkeen alla valmistettavat makkarat on palkittu useaan kertaan eri testien testivoittajina. Niihin kuuluu myös Yönakki. Miltä ne maistuivat?

– Maku on viimeisen päälle herkullinen. Varovainen arvio, että ihan Suomen parhaita.