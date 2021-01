Ex-pääministeri Juha Sipilän kimppuun käytiin eduskunnan lähellä – poliisille tehty rikosilmoitus epäillystä pahoinpitelystä

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoo MTV:n uutisille, että hän joutui viime torstaina hyökkäyksen kohteeksi.

Aiemmin tänään useat mediat ovat kertoneet, että kansanedustajaan on käyty käsiksi fyysisesti eduskunnan lähistöllä. Sipilä sanoo MTV:lle, että hänen kimppuunsa käytiin nyrkein.

– Kyllä lyötiin ihan kunnolla. Nyrkein käytiin päälle, Sipilä kertoo MTV:lle.

Sipilä ei kommentoi MTV:n uutisille välikohtauksen yksityiskohtia tai mahdollisia fyysisiä vahinkoja. Hän peräänkuuluttaa maltin säilymistä poliittisessa keskustelussa. Sipilän mukaan sosiaalisen median vihapuheesta ei ole pitkä matka tekoihin.

Vuonna 2011 eduskuntaan noussut Sipilä toimi pääministerinä vuosina 2015-2019.

Poliisille tehty ilmoitus epäillystä pahoinpitelystä

Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola kertoi aiemmin tänään STT:lle, että välikohtaus tapahtui viime torstaina, kun kansanedustaja oli ylittämässä suojatietä eduskuntatalon vieressä Arkadiankadulla. Savolan mukaan edustajan ohittanut henkilö oli kääntynyt ympäri ja tönäissyt tätä selkään. Tekijä oli tämän jälkeen ”antanut painokelvotonta palautetta” ja poistunut paikalta.

Savola ei kommentoinut edustajan henkilöllisyyttä, mutta sanoi, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

Helsingin poliisilaitokselta vahvistettiin STT:lle, että poliisille on tehty rikosilmoitus epäillystä pahoinpitelystä. Tutkinnanjohtaja Reijo Enqvist ei kommentoinut motiivia tai epäiltyjen määrää.

”Kertoo koventuneesta ilmapiiristä”

Suomen poliittinen johto on laajasti ilmaissut huolensa tapahtuneesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on Twitter-tilillään kommentoinut tekoa vakavaksi ja tuomittavaksi.

– Kansanedustajaan kohdistunut väkivaltainen teko on loukkaus paitsi yksilöä, myös koko eduskuntaa kohtaan. Teko on vakava ja tuomittava, Marin kirjoittaa.

Myös eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on tuominnut teon. Vehviläinen sanoo STT:lle, että kansanedustajilla on jonkin verran viime vuosina lisääntynyt kokemus aggressiivisen käyttäytymisen mahdollisuudesta poliitikkoja kohtaan.

Hän huomauttaa, että kansanedustajat ovat tottuneet saamaan suoraa sanallista palautetta niin kasvotusten, puhelimitse, sähköpostitse kuin somen kautta, mutta fyysiseen koskemattomuuteen puuttuminen on hänestä vakava asia.

– Kyllä tapahtunut kertoo koventuneesta ilmapiiristä. Se on valtavan suuri arvo, että Suomessa presidenttiä myöten voidaan käydä kaupassa ja kulkea kadulla. Siitä pitäisi pystyä suomalaisten pitämään kiinni, Vehviläinen sanoo.

– Kun tapahtuu tällaista, se totta kai laittaa meidät kysymään, onko Suomi muuttunut väärään suuntaan. Sen takia mielestäni jokaisen kansanedustajan on oltava tarkkana, eikä voi olla sinisilmäinen sen suhteen, etteikö meillä voisi tapahtua yllättäviä tekoja.

Useita poliitikkojen uhkailuja tutkinnassa tai käräjillä

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puolestaan toivotti voimia Sipilälle ja hänen läheisilleen sekä kantoi myös huolta yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.

– Henkilöön kohdistuvasta vihanlietsonnasta on lyhyt matka tekoihin. Kollega Juha Sipilään kohdistunut väkivallanteko on järkyttänyt minua syvästi. Meillä kaikilla on vastuu yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, Saarikko kirjoitti Twitterissä.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tuomitsi tapahtuneen.

– Poliitikkoihin kohdistuva väkivalta on myös hyökkäys demokratiaa kohtaan. Päättäjien työhön kuuluu kritiikki, mutta henkinen ja fyysinen väkivalta eivät kuulu demokraattiseen oikeusvaltioon, Ohisalo kirjoitti.

Sipilä ei ole ensimmäinen hallituksensa ministeri, jonka turvallisuutta on uhattu. Silloisen valtiovarainministerin Alexander Stubbin (kok.) perheen asunnon ikkunoita rikottiin keskellä yötä muun muassa kivittämällä kesällä 2015. Tapauksesta annettiin puolen vuoden ehdollinen vankeustuomio muun muassa törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

Eduskuntavaalien alla 2019 silloisen ulkoministerin Timo Soinin (sin.) kimppuun yritettiin käydä, kun tämä oli tapaamassa äänestäjiä Vantaalla. Asiassa on nostettu syyte pahoinpitelyn yrityksestä.

Poliitikkojen turvallisuus on ollut otsikoissa myös tällä vaalikaudella. Viime kesänä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan kimppuun hyökättiin hänen kotonaan. Poliisi tutkii asiaa murhan yrityksenä.

Helsingin käräjäoikeudessa alettiin syksyllä puolestaan käsitellä sisäministeri Ohisaloon kohdistunutta laitonta uhkausta.

Sipilään kohdistuneesta hyökkäyksestä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/juha-sipila-kertoo-valikohtauksesta-mtv-uutisille-kimppuuni-kaytiin-nyrkein-kylla-lyotiin-ihan-kunnolla/8034798#gs.qewf72

https://twitter.com/MarinSanna/status/1348974218671771650

https://twitter.com/AnuVehvilainen/status/1348955805857542146

https://twitter.com/AnnikaSaarikko/status/1348990804392554498

https://twitter.com/MariaOhisalo/status/1348979643177705477

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/b3c04900-482f-4e10-bc55-c7988fe2c459

Ilkka Hemmilä, Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: