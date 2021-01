Kapinen susi lopetettiin Koskella

Kapinen susi lopetettiin eläinsuojelullisista syistä Koskella keskiviikkoiltana. Suden lopettamisesta päätti poliisi, joka konsultoi asiasta ensin valvontaeläinlääkäriä.

– Sudesta oli sekä videokuvaa että valokuvia, joista näki, että se oli selvästi kapinen yksilö, kertoo Varsinais-Suomen riistapäällikkö Mikko Toivola riistakeskuksesta.

Toivolaa on informoitu tapauksesta. Hän sanoo, että susi lopetettiin SRVA eli suurriistavirka-apuna.

Toivola sanoo, että susi on liikkunut Kosken, Tarvasjoen ja Loimaan alueella. Se on havaittu pääosin yksin, mutta mukana on välillä ollut myös toinen susi.

Lopetettu susi on uros. Toivola ei tiedä, onko kyseessä sama yksilö, joka liikkui Koskella eikä arastellut ihmisiä. Hän ei osaa arvioida myöskään eläimen ikää.

Susi menee Ruokavirastoon tutkittavaksi. Asiasta uutisoi ensin Yle.