Kaupunginjohtaja Tero Nissinen: Salolla oli perusteet purkaa sote-johtajan palvelussuhde

Kaupunginjohtaja Tero Nissisen mukaan Salon kaupunginhallituksella oli perusteet purkaa sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan Jussi Mattilan virkasuhde koeajalla.

Kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina oikaisuvaatimusta, jonka Mattila teki hallituksen päätöksestä. Nissinen esittää hallintojohtaja Laura Ala-Hannulan valmistelun pohjalta, että purkupäätös pidetään voimassa, eikä oikaisuvaatimusta hyväksytä.

Salon kaupunginhallitus purki Mattilan virkasuhteen kuuden kuukauden koeajan viimeisenä päivänä, 30. marraskuuta viime vuonna. Päätös tehtiin äänin 7-6.

Oikaisuvaatimuksessaan Mattila kiistää käytännössä kaikki väitteet, joilla purkamista on perusteltiin. Oikaisuvaatimuksessa todetaan muun muassa, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja että se on vastoin hallintolakia ja lakia kunnallisesta viranhaltijasta. Mattilan mukaan päätöksen yhteydessä ei myöskään osoitettu, että työ olisi ollut hänelle liian vaativaa tai että hän ei olisi sopeutunut siihen.

Kaupunginhallitukselle esitettävässä vastauksessa kumotaan Mattilan väitteet. Siinä todetaan, että lakia ei ole rikottu ja että Mattila puolestaan ei ole esittänyt syitä, joiden perusteella hallituksen päätöstä pitäisi muuttaa. Päätöksen jälkeen päinvastoin on tullut esille asioita, jotka tukevat käsitystä, että Mattilalla ”ei ollut tahtoa tai taitoa ohjeistuksen ja sääntöjen noudattamiseen”.