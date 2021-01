Halikkolainen taiteilijapariskunta Tuula ja Erkka Auermaa esiintyvät töillään kevättalven ajan keramiikkamuseo Kwumissa. Keväällä 2019 Fiskarsiin avatun museon yläkerrassa on esillä on Erkka Auermaan keramiikkaveistoksia ja Tuula Auermaan keramiikkatauluja.

Näyttelytilaa hallitsevat Erkka Auermaan hevoset, joita on esillä yli 40 pienoisveistoksen hiekkakenttää kiertävästä laumasta muutamiin isoihin veistoksiin. Auermaa on pitkään tehnyt pieniä hevospatsaita, mutta uuteen näyttelyyn syntyi muutamia suuria hevosveistoksia.

– En ole mikään ratsastaja tai raviurheilija, mutta visuaalisesti hevonen on tavattoman hieno eläin. Onko millään muulla ihmisen kesyttämällä eläimellä niin suurta merkitystä ihmisen tarinassa kuin hevosilla? Suurmiesten hevosten nimetkin ovat jääneet historiaan, Auermaa toteaa.

– Hallitsijat Pyhästä Yrjöstä marsalkka Mannerheimiin ovat ratsastaneet. Myös entisajan isännille Liinukat merkitsivät usein enemmän kuin emännät.

Erkka Auermaa sanoo ammentavansa teostensa aiheet usein lapsuudestaan. Sieltä nousevat esimerkiksi sirkuslaiset, harlekiinit ja tanssijat.

– Sirkuksen saapuminen Salon syysmarkkinoille merkitsi valtavasti 1950-luvun lapsille. Siihen aikaan ei sirkuksen lisäksi ollut muuta hupia kuin elokuvanäytännöt, hän muistaa.

– Oli mahtavaa päästä auttamaan sirkuslaisia töissä; viedä vettä seeproille tai elefantille. Me oikein kilpailimme siitä. Arvon nousu kaveriporukassa oli taattu, jos sirkusammattilainen morjensti vastaan tullessaan.

Erkka Auermaan töistä valtaosa on syntynyt kahden viime vuoden aikana, mutta mukana on myös 1970-luvulta tehty keramiikkatalosarja Isän albumi.

– Olen rasteroinut isäni sota-ajan valokuvia tietokoneella kalvolle, valottanut kalvon seulalle ja vedostanut kuvan kerran poltetulle pinnalle. Talo symbolisoi kotia ja turvaa. Talvisotaan lähdettiin puolustamaan näitä koteja.

Katsojalle tarjottava elämys on Erkka Auermaan tavoitteena taiteen tekemisessä.

– Menen tarina edellä. Hevosiin saa ujutettua monenlaista ja tekemisen ilo säilyy. Naivismi antaa tyylikeinona hykerryttäviä mahdollisuuksia saada katsoja tarkastelemaan maailmaa vähän positiivisemmin. Emme ole osallistuvia emmekä kantaa ottavia taiteilijoita. Keramiikan tekemisessä riittää haastetta muutenkin, hän hymähtää.

– Materiaalin valtava rikkaus ja koko prosessin tekniset haasteet muodostavat yhtälön, joka jaksaa aina viehättää. Keraamikon pitää hallita materiaali, massa, lasitus ja polttotekniikka. Olemme ikuisella oppimisen tiellä.

Tuula Auermaa huomauttaa, että määrättyjä värejä saa aikaan vain kokeilemalla. Pariskunnalla on edelleen jossain uunissa aina joku koepala menossa.

Tuula Auermaan näyttelyosuus on nimeltään Poltettu viiva ja Erkka Auermaan pelkistetysti Veistoksia Molemmat ylistävät Fiskarsin uuden keramiikkamuseon tiloja:

– Arkkitehtuuri on mielettömän hieno. Täällä valo ja luonto kohtaavat!

Tuula Auermaan teoksia on viimeksi ollut esillä kymmenen vuotta sitten Salon taidemuseo Veturitalliin kootussa retrospektiivisessä näyttelyssä. Fiskarsissa on esillä samoja töitä, sillä hän ei ole tehnyt keramiikkaa enää muutamaan vuoteen.

– Fysiikkani ei kestä sitä enää.

Osa esillä olevista töistä on Tuula Auermaan omista kokoelmista ja osa lainattu Salon kaupungilta, jolle hän on tehnyt useita teoksia. Niitä löytyy muun muassa Halikon kirjastosta, koulukeskuksesta, virastotalosta ja sairaalasta sekä Moision ja Ollikkalan kouluista.

Ihminen on Tuula Auermaan aiheista tärkein ja merkityksellisin:

– Ihminen on aiheena kiinnostava ja loputon. Sen kautta saa kerrottua paljon.

– Yhtä työtä tehdessä idea on siirtynyt jo seuraavaan. Olen monesti tehnyt useamman variaation samasta aiheesta. Savilaatu on valittu aina työn mukaan; graafisissa töissä olen käyttänyt täysin valkoista savea.

Tuula Auermaa sanoo tykänneensä matkustamisesta ja nähneensä reissuillaan paljon kaikkea taiteessa hyödynnettävää.

– Olen nauttinut erityisesti Italiassa kiertelystä. Afrikassa olin kuukauden enkä tehnyt sinä aikana mitään, mutta aiheet taltioituivat mieleeni ja palattuani tein kauheasti töitä.

Aina piirtänyt Tuula Auermaa viehättyi savesta materiaalina ja oppi muodon tärkeyden dreijaamisen kautta. Vähitellen ajatukset alkoivat siirtyä piirtäen savelle. Kynä vaihtui ohueen puikkoon, jolla savea voi uurtaa.

Tuula Auermaan vanhimmat esillä olevat työt ovat 1960-luvulta silloisen Taideteollisen oppilaitoksen ajoilta. Ne on poltettu Ateneumin pihalla olleessa puu-uunissa.

Näyttelyt ovat avoinna keramiikkataiteilija Karin Widnäsin perustamassa Keramiikkamuseo Kwumissa (Baklurantie 12, Fiskars) 6.4. asti ke–su klo 12–17.

TAITEILIJAPARISKUNTA

Auermaat

Pariskunta on työskennellyt ja asunut Halikossa vuodesta 1971.

Tuula Auermaa

Taideteollisen oppilaitoksen keramiikkataiteen osastolta valmistunut keramiikkataiteilija syntyi Helsingissä 8.1.1943.

Yksityisnäyttelyjä vuodesta 1976 kotimaan lisäksi Sveitsissä ja Itävallassa.

Yhteisnäyttelyissä vuodesta 1973 eri puolilla Suomea sekä Espanjassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Julkisia töitä Salossa, Helsingissä, Oulussa ja Siuntiossa. Teoksia muun muassa Itävallassa Innsbruckin kaupungin, Ruotsissa Katrineholmin kaupungin, USA:ssa F.D. Kennedy Collectionin ja Saksassa Keramikmuseum Westerwaldin kokoelmissa.

Valtion taiteilijaeläkkeellä vuodesta 2000.

Erkka Auermaa

Itseoppinut taiteilija syntyi Salossa 10.9.1943.

Opiskellut Tuula Auermaan johdolla 1960–1970-luvuilla.

Pitänyt yksityisnäyttelyjä vuodesta 1980 ja osallistunut siitä lähtien myös yhteisnäyttelyihin kotimaan lisäksi Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, Puolassa, Unkarissa, Ruotsissa ja Norjassa.

Julkisia teoksia muun muassa Salon kaupungin kohteissa ja yksityisissä yrityksissä.

Esillä myös Howard Smith ja Camilla Moberg

Kwumin alakerrassa on esillä Fiskarsissa asuvan Howard Smithin (s. 1928) uniikkeja keramiikkateoksia. Smith muutti Yhdysvalloista Suomeen 1960-luvulla. Taiteilijana ja muotoilijana rajaton Smith ei vierasta mitään materiaalia. Hänen teoksistaan huokuvat ilo ja oivallukset.

Smithin Vallilalle 1960-luvulla suunnittelemat tekstiilit ja Arabialle 1980-luvulla suunnittelema keramiikka ovat yhä suosittuja. Smith on vuosikymmenten aikana tehnyt lukuisia tilaustöitä myös julkisiin tiloihin.

Vuodesta 2003 valtion taiteilijaeläkkeellä ollut Howard Smith palkittiin Valtion muotoilupalkinnolla vuonna 2001. Tänä vuonna Ateneumin taidemuseo on kartuttanut kokoelmiaan useilla Smithin taideteoksilla.

Fiskarsilaisen Camilla Mobergin näyttely Messengers in Glass – The Invisibles koostuu valoveistoksista, joissa on yhdistetty lasia ja luonnonkiveä. Teokset ovat saaneet muotonsa hyönteisiltä. Esikuvina ovat olleet myös ihmisten tekemät luonnonkivimuodostelmat, joilla on viestitty eri kulttuureissa eri asioita.

Mobergille kivimuodostelma symboloi yhteisöllisyyttä ja inhimillisyyttä, ihmisen ja luonnon yhteenkuuluvuutta. Hän on siirtänyt hyönteisten rakennetta ja värimaailmaa lasiin ja veistoksiin tavoitteenaan tehdä näkymättömät näkyviksi.

Teosten lasiosat on valmistettu perinteisin menetelmin Suomen vanhimmassa lasiruukissa Nuutajärvellä, jossa niitä ovat puhaltaneet Janne Rahunen ja Manuel Diemer. Hionta on Heikki Viinikaisen.