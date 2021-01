Keski-Afrikan tasavallan istuva presidentti Touadera voitti vaalit ensimmäisellä kierroksella – haastaja julisti vaalit farssiksi

Keski-Afrikan tasavallassa istuva presidentti Faustin Archange Touadera on ottanut selvän voiton presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella, kertoo maan vaalikomissio.

Maa äänesti presidentin- ja parlamenttivaaleissa joulun jälkeen levottomuuksien keskellä. Aseistautuneiden kapinallisryhmien aiheuttaman turvattomuuden vuoksi ison osan väestöstä ei onnistunut äänestää. Viime keskiviikkona oppositio vaati vaalien mitätöimistä.

Toiseksi eniten ääniä sai maan entinen pääministeri Anicet Georges Dologuele. Touadera sai yli puolet annetuista äänistä, kun taas Dologuelen äänisaalis jäi noin viidennekseen.

Dologuele julisti vaalien olleen ”farssi”. Hän kertoi uutistoimisto AFP:lle vaalien yhteydessä olleen epäsäännöllisyyksiä ja vilppiä.

Kansallisen vaaliviranomaisen johto ilmoitti maanantaina, että 63-vuotias Touadera on voittanut ehdottoman enemmistön äänistä ja on julistettu valituksi jatkokaudelle. Viranomaisen mukaan äänestysprosentti olisi ollut yli 76 prosentin luokkaa.

Virallisten tilastojen mukaan isossa osassa maata ei äänestetty lainkaan tai äänestys saatiin suoritettua vain osittain.

Rauhattomuudet ovat jatkuneet vaalien jälkeenkin

Ranskan vallan alta vuonna 1960 itsenäistyneessä valtiossa on ollut koko itsenäisyyden ajan lukuisia vallankaappauksia ja sotia. Noin viikko ennen äänestystä kapinallisryhmät aloittivat hyökkäyksen ja uhkasivat marssia pääkaupunki Banguiin.

Hallinto kuvaili kapinallisten aikeita vallankaappausyritykseksi. Vaalien alla onnistuttiin sopimaan tulitauosta, joka kuitenkin romuttui joulupäivänä.

Liittovaltion sotilaat, YK:n rauhanturvaajat sekä Venäjän ja Ruandan lähettämät vahvistukset ovat tähän mennessä pitäneet kapinalliset poissa maan pääkaupungista. Rauhattomuudet ovat kuitenkin jatkuneet äänestyksen jälkeenkin.

Syyttäjät ottivat ex-presidentin syyniin kapinallisuuksien vuoksi

Istuvalla presidentillä Touaderalla on vaikutusvaltaa vain noin kolmasosassa maata. Loput kaksi kolmasosaa on vuoden 2013 konfliktin myötä ilmaantuneiden puolisotilaallisten ryhmien hallinnassa.

Vuonna 2013 maassa puhkesivat jälleen väkivaltaisuudet, kun kymmenen vuotta aiemmin vallan kaapannut presidentti Francois Bozize syöstiin vuorostaan vallasta. 74-vuotias entinen kenraali luikahti takaisin maahan vuoden 2019 joulukuussa oltuaan vuosia maanpaossa.

Touadera nokitteli vaalien alla ex-presidentti Bozizen kanssa tulikivenkatkuisin syytöksin. Touadera on syyttänyt Bozizea vallankaappauksen juonimisesta, minkä Bozize on kiistänyt. Ex-presidentin tukemat kapinalliset ovat puolestaan syyttäneet Touaderaa vaalien peukaloinnista.

Bozizea vastaan on asetettu YK:n pakotteita, ja häntä oli kielletty asettumasta ehdolle vaaleissa.

Aiemmin maanantaina Keski-Afrikan tasavallan syyttäjät aloittivat maan ex-presidentti Bozizeen kohdistuvan tutkinnan kapinallisuuksiin liittyen.

