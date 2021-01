Miesten jääkiekkoliigan joukkueet saivat vaihtelevan määrän kustannustukea Valtiokonttorilta. Maksettavat tuet vaihtelevat Tapparan taustayhtiön Tamhockey Oy:n 475 000 eurosta Jukurit HC Oy:n 60 000 euroon.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian takia. Toinen hakukierros päättyy 26. helmikuuta. Muita organisaatioita myöhemmin hakunsa tehneen HC Ässät Pori Oy:n tilanne on parhaillaan käsittelyssä.

Yhdistysmuotoisesti toimivat Suomen sisäpalloiluseurat eivät pääsääntöisesti kuulu tämän Valtiokonttorin tuen piiriin. Yksi poikkeuksista on lentopallon miesten mestaruusliigaseura Hurrikaani-Loimaa ry, jolle myönnettiin 22 690 euroa.

Esimerkiksi miesten Korisliigan Salon Vilpas ei hakenut kyseistä kakkosvaiheen kustannustukea.

– Me odotamme tässä vaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriön seuraavaa tukipakettia. Ensimmäinen erä siitä maksettiin kesäkuussa, mainitsee Vilpas Koripallo ry:n toiminnanjohtaja Marko Vihiniemi.

Kyseistä ministeriön tukea myönnettiin Koripalloliitolle kesällä kaikkiaan hieman yli 180 000 euroa. Uuden avustuksen hakuaika päättyy 13. helmikuuta, ja avustusta voi hakea aikavälin 1.6.2020–31.1.2021 kustannuksiin.

Kustannustuen kakkosvaiheen tarkastelujakso oli puolestaan 1.6.–31.10. viime vuonna.

– Tämä aikataulu ei osunut sikäli meidän tilanteeseemme, että liikevaihtomme ei tuolla aikavälillä ollut merkittävästi pienempää kuin edellisvuonna. Jos aikanaan tulee syksyä ja talvea koskeva kustannustuki kolmonen, niin tilanne voi olla erilainen, Vihiniemi huomauttaa.

KUSTANNUSTUET, OSA 2 (EUROA)

Miesten jääkiekkoliigan joukkueet

Tappara 475 000

Pelicans 452 000

HIFK 422 000

Sport 217 000

SaiPa 216 000

KalPa 161 000

JYP 156 000

HPK 141 000

Ilves 109 000

KooKoo 93 000

Jukurit 60 000

Ässien hakemus on vireillä. Lukko, Kärpät ja TPS eivät ole vielä hakeneet tukea. Hakuaika päättyy 28. helmikuuta.