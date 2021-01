Korona on kuningas NHL:ssäkin

Koronavirus on kuningas, jonka määräysten mukaan myös NHL-jääkiekkoliiga joutuu pelaamaan seuraavan kautensa.

Runkosarjan aloituspäivämäärä 13. tammikuuta on poikkeuksellinen, ja kaukalon sisäpuolisia tapahtumia lukuun ottamatta poikkeuksellisuus pätee lähes kaikkeen.

Erikoisinta alkavassa kaudessa on NHL:n 31 joukkueen jakautuminen neljään uuteen divisioonaan. Runkosarjassa pelataan vain divisioonien sisäisiä otteluita, eivätkä eri divisioonissa pelaavat joukkueet kohtaa toisiaan ennen kuin pudotuspelien kolmannella kierroksella.

– Siitä tulee paljolti pudotuspelikiekkoilun kaltaista. Samaa joukkuetta vastaan pelataan peräkkäisinä päivinä, on se sitten kotona tai vieraskentällä. Siitä tulee hiukan erilaista, Philadelphia Flyersin päävalmentaja Alain Vigneault ennakoi runkosarjaa NHL:n nettisivuilla.

Syynä tilapäiseen järjestelyyn on matkustamisen vähentäminen. Kanadan ja Yhdysvaltain välinen matkustaminen on rajattu välttämättömään liikenteeseen, ja siksi pohjoisen divisioonan muodostavat NHL:n seitsemän kanadalaisjoukkuetta.

– Uskon, että siitä tulee mahtavaa. Kanadalainen media, kaikki nettisivut puhuvat vain kanadalaisista joukkueista. Uskon, että on myös hienoa kanadalaisille joukkueille, että tästä tulee vanhan koulun kausi, että kyse on vain meistä. Siihen liittyy mahtava tunnelma, Jetsin päävalmentaja Paul Maurice sanoi NHL:n nettisivuilla.

Tartunnat julkistetaan

Viime kauden päättäneestä kuplasta pois jääneet joukkueet ovat aloittaneet harjoitusleirinsä vuoden viimeisenä päivänä, loput liukuvat harjoitusjäille tammikuun kolmantena. Yhtäkään kauteen valmistavaa harjoitusottelua ei pelata ennen kuin 56 ottelun mittaiseksi tiivistetty runkosarja käynnistyy.

Valmentajien pitää käyttää kasvomaskia vaihtopenkillä, pelimatkoilla jokaisella pelaajalla pitää olla oma hotellihuone, eikä ravintoloihin tai baareihin ole asiaa. Pelimatkoilla syödään hotellissa, josta pelihalliin mennään joukkueen linja-autolla.

Koronavirustartunnan saaneiden pelaajien nimet pitää julkistaa, ja tartunta johtaa karanteeniin, josta peleihin ja harjoituksiin saa palata vain joukkuelääkärin ja kardiologin tarkastusten kautta. Koronavirustartunta joukkueessa ei kuitenkaan johda lähikontaktissa olleiden muiden pelaajien karanteeniin, kunhan koronatestitulokset ovat negatiivisia eikä oireita ilmene.

Osa pelaajista on kiekkoillut edellisen tosipelinsä yhdeksän kuukautta sitten ennen kuin pandemia keskeytti viime kauden, osa on taas kuluneena syksynä kiekkoillut Euroopassa. Myös kotimaisessa Liigassa nähtiin syyskaudella useampia NHL-pelaajia, joista nimekkäimmät ovat palanneet Pohjois-Amerikkaan jo hyvissä ajoin ennen kauden alkua.

Mediasopimus katkolla

Suurin osa NHL-joukkueista joutuu aloittamaan kautensa ilman yleisöä alueellisten viranomaismääräysten mukaisesti. Sen sijaan esimerkiksi Dallas kaavailee ottavansa kauden alkuvaiheessa noin viisituhatta katsojaa runsaat 18 500 henkeä vetävään halliinsa.

Yleisötulot ovat NHL:lle erityisen tärkeät, koska sen mediaoikeussopimus on pieni muihin Pohjois-Amerikan suuriin palloilusarjoihin verrattuna. Viime kauden kuplapudotuspelien tv-katsojamäärät Pohjois-Amerikassa olivat raju pudotus kesään 2019 verrattuna.

NHL:n mediaoikeussopimus NBC:n kanssa umpeutuu tämän kauden jälkeen. Kymmenvuotinen sopimus toi liigalle yhteensä kaksi miljardia dollaria.

Seuraava NHL-mestari on selvillä heinäkuussa

NHL-jääkiekkokausi 2020-2021:

– Runkosarja alkaa 13. tammikuuta ja päättyy 8. toukokuuta. Jokainen joukkue pelaa runkosarjassa 56 ottelua.

– Pelaajakauppojen takaraja on 12. huhtikuuta.

– 31 joukkuetta on jaettu neljään uuteen divisioonaan, joista yhden muodostavat seitsemän kanadalaisjoukkuetta. Runkosarjassa pelataan vain divisioonien sisäisiä otteluita, koska matkustamista Kanadan ja Yhdysvaltain välillä on rajoitettu ja matkustamista on muutenkin tarkoitus vähentää.

– Jokaisen neljän divisioonan neljä parasta joukkuetta eli yhteensä 16 seuraa etenee pudotuspeleihin. Pudotuspelien ensimmäiset kaksi kierrosta pelataan divisioonien sisällä. Mestari on selvillä heinäkuussa.

– Ulkoilmapelejä ja tähdistöviikonloppua ei järjestetä.

https://www.nhl.com/news/nhl-teams-in-new-divisions-for-2020-21-season/c-319844882

Raiko Häyrinen

STT

