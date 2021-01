Korona vei seurantaloilta tulot – seudulle liki 40 000 euroa ylläpitoon

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seurojentalojaa ylläpitäville yhteisöille yhteensä 2,3 miljoonaa euroa talojen ylläpitokustannusten kattamiseen niin sanottuina korona-avustuksina. Salon alueen yhdistyksille avustuksia on tässä vaiheessa tulossa liki 40 000 euroa.

Yksi avustuksen saajista on Perniön VPK, joka osti Perniön Työväen­yhdistyksen talon Per­niön Asemalta viime helmikuussa. Kaupan jälkeen vapaapalokuntalaiset ovat tehneet Palokunnantaloksi ristityssä komeassa hirsitalossa mittavan remontin.

Talo on alun perin rakennettu vuonna 1909 ja oli Aaltosen mukaan ostettaessa rungoltaan terve, joskin yli satavuotiaana ja melko alkuperäisenä jo kipeästi yleisen ehostuksen tarpeessa.

– Koko vuosi tätä on remontoitu ja tarkoitus oli, että talo tuottaa vuokrakäytöllä ylläpitokulunsa. Mutta tuli korona ja jäivät monet häät ja juhlat tanssimatta, kertoo Perniön VPK:n päällikkö Hannes Aaltonen.

Palokunnantalolle myönnettiin 4 900 euroa korona-avustusta. Hannes Aaltonen kertoo, että avustus tulee tarpeeseen, sillä talo tarvitsee lämpöä ja ylläpitoa, on sillä sitten vuokraajia tai ei.

Avustuksen määrä tosin kalpenee remonttikustannusten rinnalla. Viime vuoden aikana vapaapalokuntalaiset ovat uusineet pihan, sisäänkäyntiterassin, talon koko eteläseinän, lämmitysjärjestelmän suorasta sähköstä ilmalämpöpumpuiksi ja keittiön.

– Keittiön ja lämmitysjärjestelmän 50 000 euron remonttiin saatiin puolet Leader-rahaa. Koko remontin summa liikkunee 100 000 eurossa. Piha tehtiin lähinnä talkoilla. Kaikkineen työtunteja remonttiin on mennyt kahdesta kolmeentuhanteen. Talkoolaisten ydinryhmässä oli mukana yksitoista vapaapalokuntalaista, Aaltonen arvioi.

Keittiön täydellisellä uusimisella haluttiin tehdä talosta helppo paikka juhlien järjestämiselle, mutta myös varmistaa palokunnan hälytysmuonitusvalmius. Nykykeittiöllä tämä voidaan toteuttaa Aaltosen mukaan 20 minuutissa.

Talossa järjestetään myös omia koulutuksia ja omien osastojen toimintaa.

Paikallinen kulttuuriteko on pääosin kustannettu VPK:n tekemillä omilla töillä ja turva- sekä tulikorttikoulutuksilla.

– Olemme siitä harvinainen vapaapalokunta, että meillä on palkkalistoilla työntekijöitä. He putsaavat rännejä, pesevät kattoja, kaatavat puita ja muuta sen sellaista oman osaamisalan työtä. Rahaa saamme myös koulutuksista, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan oli alusta alkaen selvää, ettei Palokunnantalolla tulla tekemään bisnestä, mutta ylläpitokulut oli tarkoitus kuitata vuorauksella.

Viime vuonna se ei onnistunut. Aaltonen toivoo, että tänä vuonna juhlia ja häitä taas tanssitaan.

Perniön Palokunnantalossa on noin 350 neliötä ja tilat ovat 160 illastajalle tai maksimissaan 250 ihmiselle.

Perniön VKP:lla on paloasemat Perniössä, Teijolla ja Särkisalossa.

Vaskiolla sijaitsevalle seurantalo Pukkilalle myönnettiin ylläpitoavustusta 5 000 euroa. Seurantalo Pukkilan omistavat puoliksi Vaskion Maamiesseura ja Vaskion Nuorisoseura. 440-neliöinen ja 100–200 henkilön juhliin soveltuva talo toimii talkoovoimin, ja ylläpitorahaa on saatu häistä, juhlista ja kaikenlaisista vuokratapahtumista.

Viime vuonna Vaskiollakin oli kaikki toisin.

– Meillä oli varauksia alkuvuodesta keväälle ja kesälle, kunnes kaikki peruuntui, myös säännölliset talossa käyneet liikuntaryhmät, kertoo Vaskion Nuorisoseuran puheenjohtaja Kati Ahvenniemi.

Pukkilan saama avustus kuluu tyystin ylläpitokustannuksiin.

Ahvenniemen mukaan Pukkila on sinänsä hyvässä kunnossa ja sitä on säännöllisesti remontoitu. Rahoitusta investointeihin ja remontteihin on saatu opetusministeriön ja Kotiseutuliiton rahoituskierroksilta ja Ykkösakselilta.

– Viimeksi uusittiin keittiökoneita, on tehty putkiremonttia ja aivan viimeisimpänä ravintolapuoli maalattiin uudestaan ja raikastettiin, Ahvenniemi sanoo.

Myös talon peltikatto on maalattu toissa keväänä.

Ahvenniemen mukaan avustukset ovat olennaisia seurantalojen kunnossapysymisen kannalta.

– Jos talo pääsee rapistumaan, ei niitä kukaan halua vuokrata ja kierre syvenee. Mutta kun tilat ovat toimivat ja viihtyisät ja talkootyöporukkaa riittää, juhlatilaisuuksien tuotoista riittää paremmin ylläpitoonkin.

Avustuksia seudun seurantaloille / euroa

Angelniemen kyläyhdistys / 1 900

Dragsfjärds Ungdomsförening / 3 000

Etelä-Someron maa- ja kotitalousseura / 1 500

Karunan Urheilijat / 5 000

Kiikalan Nuorisoseura / 1 500

Kosken T.l. Nuorisoseura / 5 000

Koski as. kyläyhdistys / 1 100

Marttilan Nuorisoseura / 3 000

Perniön Vapaaehtoinen Palokunta / 4 900

Perniön Ylikulman kyläyhdistys / 3 000

Salon Vapaaehtoinen Palokunta / 5 000

Vaskion Nuorisoseura / 5 000

Ylläpitoon, ei investointeihin

Valtion seurantalojen korona-avustukset on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa.

Avustukset myönnetään seurantalojen ylläpidosta ja huoltokorjauksista aiheutuneisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 13.3.2020 jälkeen. Avustusta voidaan käyttää 31.3.2021 saakka.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 789. Avustusta myönnettiin 736 hakijalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö sai avustushakemuksista lausunnon Suomen Kotiseutuliitolta.

Seurantalojen tukemiseen osoitettiin vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa yhteensä kolme miljoonaa euroa.

Määrärahan loppuosa 700 000 euroa käytetään Suomen Kotiseutuliiton kautta vuonna 2021 myönnettäviin seurantalojen peruskorjausavustusksiin.