Koronatesti ensin, sitten vasta Italian hiihtomaisemiin

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertue on normaalioloissakin melkoinen logistinen palapeli, kun hiihtomaajoukkueet ja niiden valtavat huoltorekat vaihtavat paikkaa Keski-Euroopan pieniä vuoristoteitä pitkin. Tällä kertaa säätämiseen tulee aimo annos uusia ulottuvuuksia, sillä koronaviruspandemia edellyttää joukkueilta uusia toimia.

Suomalaishiihtäjät kävivät sunnuntaina Sveitsissä koronavirustesteissä ennen kuin lupa Italiaan siirtymisestä heltisi. Aiemmin päivällä kilpailleet suomalaismiehet pääsivät tien päälle huomattavasti naishiihtäjiä aiemmin, sillä naisten kisavuoro oli vasta iltapäivällä.

– Täällä me odottelemme testien tuloksia, päävalmentaja Teemu Pasanen kertoi alkuillasta Suomen aikaa STT:lle.

Testipaikka oli 13 kilometrin päässä Val Müstairin hiihtostadionista, ja jokaiselle joukkueelle oli varattu aikaikkuna testejä varten.

Matkantekoon tuli suomalaisittain toinenkin mutka Kerttu Niskasen sairastuttua vatsatautiin viikonloppuna. Hän palaa Suomeen maanantaiaamuna, mutta se vaatii kyytiä Münchenin lentokentälle.

– Myös kuljettajan pitää olla koronatestattu, Pasanen kuvasi. Niskaselle koronatesti antoi negatiivisen tuloksen.

Yksittäiset hyvät kisat haussa

Italian Toblachiin siirtyi valmentajien ja muiden taustajoukkojen kanssa kahdeksan suomalaishiihtäjää. Katri Lylynperä arvuutteli Hiihtoliiton äänitallenteessa, vieläkö hän saa hiihtää Italiassa, mutta päävalmentaja piti kommenttia ”heittona”.

– Lähtökohta on, että kaikki kilpailevat Toblachissa, Pasanen sanoi.

Lylynperä ja harmittavasti perjantaina kaatunut Verneri Suhonen ovat erikoistuneet sprinttiin, ja kiertueen seuraava sprinttikisa on vasta ensi lauantaina Italian Val di Fiemmessä. Jatkuuko kiertue sinne asti, ratkeaa myöhemmin.

Suomalaisittain etenkin miesten kiertueen pääpaino on, että hiihtäjät saisivat hiihdettyä yksittäisiä hyviä kisoja. Parhaiten siinä on onnistunut Markus Vuorela, joka hiihti Val Müstairissa ensi kertaa urallaan maailmancupin pisteille. Pistekisoja tuli kaksi peräkkäin.

Kiertue jatkuu vapaalla hiihtotavalla tiistaina. Naisten matka on tuttu kymppi, ja miehet hiihtävät yhtä tutun 15 kilometriä.

Kaija Yliniemi

STT

Kuvat: