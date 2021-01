Koronatestissä käviöiden määrä notkahti Salossa – ei uusia tapauksia, mutta testejäkään ei tehty

Koronatestattavien määrä on laskenut Salossa vuoden alkupäivinä. Sama ilmiö on havaittu koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

– Ensi viikolla näkyy, onko tautia vähemmän liikkeellä vai potevatko ihmiset kotona. Jäljitettävyyden takia testiin pitäisi tulla matalalla kynnyksellä eli heti, jos oireita on, Salon kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä sanoo.

Kotona potemista edesauttaa nyt se, että moni on vielä lomalla töistä ja koulusta.

– Tervetuloa näytteenottoon! Se on ainoa tapa taltuttaa tauti, hän lisää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi maanantaina, että Salon seudulla ei ole uusia koronatapauksia. Luku on suora seuraus siitä, että perjantaina ja lauantaina Salossa ei ollut näytteenottoa.

Normaalistikaan sairaalanmäellä sijaitseva drive in -testauspaikka ei ole avoinna lauantaisin, mutta nyt se oli suljettuna myös perjantaina, uudenvuoden päivänä. Terveyskeskuksessa päädyttiin tähän ratkaisuun, sillä uudenvuoden aattona testiin tulijoiden määrä alkoi hiipua.

– Torstaina jo aamupäivän aikana jäi tyhjäksi aikoja. Puolenpäivän jälkeen otettiin enää 12 näytettä, mikä kertoo siitä, että valtaosa ajoista oli tyhjänä, Ellä kertoo.

Drive in -testaukseen annetaan aikoja viiden minuutin välein. Seuraavan päivän aamuajat annetaan edellisen päivän iltapäivällä.

Joulun ja uudenvuoden pyhät ovat aiheuttaneet järjestelyjä näytteidenotossa. Myös jouluna testauspaikka oli suljettuna kaksi päivää, jouluaattona ja joulupäivänä.

– Jos kysyntä on kova, meillä on valmius lisätä näytteidenottoa nopeastikin, Kaisa Ellä toteaa.

Sunnuntaina viisi viimeistä näytteenottoaikaa jäi käyttämättä. Yleensä maanantai on viikon ruuhkaisin päivä, mutta ei nyt.

– Maanantaiaamuna ei vielä koskaan ole ollut näin hiljaista. Yleensä maanantaina näytteitä otetaan kolmella linjalla, mutta tänään siirryttiin kahteen linjaan kello 12. Iltapäivällä testiin pääsi alle tunnissa.

Tänään tiistaina julkaistavan THL:n raportin koronaluvut kertovat sunnuntaina tehtyjen testien tulokset.

Viime viikolla Salossa todettiin 19 uutta koronatapausta, niistä viimeisimmät THL:n perjantain katsauksessa.

Salossa koronatartuntojen määrä on 259 epidemian alusta lukien. Somerolla tartuntojen määrä on 26, Kemiönsaaressa 27, Koskella 7, Marttilassa 5, Paimiossa 40 ja Sauvossa 7.

Sairaanhoitopiirin koronatesteissä jopa 40 prosentin lasku

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä uudenvuoden pitkän viikonlopun aikana uusia koronavirustartuntoja on todettu päivittäin noin 15–17. Ennen joulua tartuntoja todettiin päivittäin 20–70. Syy tähän voi olla se, että koronavirustestejä on tehty päivässä 200–300, joka on 15–40 prosenttia joulua edeltävien viikonloppupäivien testimääristä.

– Pyhien aikana koronatesteissä on käynyt selvästi vähemmän ihmisiä kuin arkena ennen joulua. Tästä syystä emme valitettavasti varmuudella tiedä tartuntojen todellista määrää Varsinais-Suomessa. On vaikea sanoa, eikö koronaan viittavia oireita ihmisillä ole ollut vai eikö testeihin ole pyhinä hakeuduttu yhtä herkästi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on laskenut tasolle 90.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa oli 4. tammikuuta 97,5. Vastaava luku 29. joulukuuta oli 142. Koronavirustapauksia on sairaanhoitopiirin alueella todettu nyt kaikkiaan 3 343. Tyksissä on sairaalahoidossa tällä hetkellä 14 potilasta koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.

Tartuntoja tulee edelleen eniten samasta taloudesta ja omasta lähipiiristä. Lisäksi ulkomaanmatkoilta on todettu tartuntoja enenevästi. Uuden vuoden pyhinä esimerkiksi pelkästään Ruotsissa matkustaneilla todettiin kuusi uutta tartuntaa.