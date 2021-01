Kummola Ylelle: MM-jääkiekko siirtymässä pois Valko-Venäjältä

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummolakertoo Yle Urheilulle, että liiton kanta on kääntymässä siihen, ettei kevään miesten MM-turnausta järjestetä Valko-Venäjällä.

IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel vieraili maanantaina Valko-Venäjällä, jossa tapasi presidentti Aljaksandr Lukashenkan. Fasel kertoi IIHF:n hallitukselle tiistaina keskusteluistaan itsevaltaisen presidentin kanssa.

– Kyllä se näyttäisi kääntyvän siihen suuntaan, mitä olen edustanut koko ajan. Rupeamme varmasti katsomaan muita vaihtoehtoja, mutta virallisesti ei olla vielä niin pitkällä. Tässä tarvitaan vielä vähän aikaa mennä läpi ne muut vaihtoehdot. Ehkä helpointa olisi pelata kisat esimerkiksi Latviassa, Kummola totesi Ylelle.

Kummolan mielestä Faselinkin ”pää on pikkuhiljaa kääntynyt”. Kansainvälinen paine alkaa olla jo suurta myös IIHF:n sveitsiläisjohtajaa kohtaan.

– Kyllä näyttää vähän olevan, että pää on pikkuhiljaa kääntynyt. Sveitsin lehdistöstä on ilmeisesti tullut hänellekin aika paljon paineita, Kummola mietti.

Faselin ja Lukashenkan tapaaminen alkoi lämpimällä halauksella, ja julkisuuteen levinneet kuvat herättivät ärtymystä muun muassa Valko-Venäjän oppositiossa. Kummola kertoo Ylelle, että kuvista keskusteltiin IIHF:n kokouksessa.

– He olivat aika poliittisen statementin esittäneet Lukashenkalle, josta tulee tiedote tänään myöhemmin lehdistölle. Siinä oli paljon vaatimuksia muun muassa poliittisten vankien suhteen ja muuta. Suurimpaan osaan Valko-Venäjän presidentti oli ilmoittanut suostuvansa, mutta kaikki oleellisimmat kohdat jäivät varmaan suostumatta, joka oli helppo arvata, Kummola sanoi.

Päätöstä Valko-Venäjän kisaisännyyden suhteen on lupa odottaa viimeistään 27. tammikuuta, jolloin IIHF:n hallitus jälleen kokoustaa.

– Ensi viikolla varmaan teemme töitä, ja sitten olemme yhteydessä osanottajamaihin. 27. tammikuuta on varmasti se päivä, jolloin meillä on joka tapauksessa kokous. Silloin pitää saada päätöksiä aikaiseksi. Tämä näyttää aika positiiviselta tällä hetkellä, Kummola kertoi.

