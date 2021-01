Kun tilanne oli pahimmillaan, nykäisi Pyrintö voittoon riittäneen 16–0-pisteputken Vilpasta vastaan

Kun Pyrinnön 86–82-voittoon Salon Vilppaasta päättynyt miesten korisliigaottelu pelattiin Tampereen Pyynikillä, sallittakoon alkuun ote Kummelista. Tuosta manseviihteen Ylen kanavilla yhä 30 vuoden jälkeen pyörivästä halvan mutta aina yhtä toimivan huumorin pläjäyksestä.

Kun tilanne oli pahimmillaan -nimisessä, kuvitellusta sotatilanteesta riemua repivässä pätkässä vihollinen oli piirittänyt häviävän osapuolen kaikista ilmansuunnista. Jäljellä oli tykistön, ilmavoimien ja konepistoolimiesten sijaan neljä henkilöä, joista yhtenä sotamies Väätäinen.

Sotavertaukset sikseen, urheilusta toivottavasti joskus lopullisesti. Todettakoon kuitenkin, että Pyrinnön tilanne oli pahimmillaan tappiotilanteessa 64–72 runsaat kuusi minuuttia ennen loppua. Tuossa vaiheessa Vilpas oli onnistunut jäädyttämään tamperelaisten yleensä niin vauhdikkaan hyökkäämisen kolmannella neljänneksellä vain 13 tehtyyn pisteeseen.

Vilppaan johto oli suurimmillaan, ja toimittajan muistiinpanoissa luki ”Stephens palaamassa hyökkäyspäässäkin tasolleen”. Vilppaan Myles Stephens oli jäänyt muutamassa aiemmassa ottelussa mataliin pistelukuihin, mutta Pyynikillä tahti oli tuossa vaiheessa toinen.

Sitten tapahtui niin kuin koripallossa välillä tuppaa tapahtumaan. Pyrinnölle jokunen onnistuminen ja henki päälle.

Pelkistäen on helppoa sanoa, että kotijoukkue heitti seuranneen 16–0-pisteputkensa aikana neljä vapaata kolmosta koriin, Vilpas omat neljä vapaata ohi.

Jeremiah Woodille merkittiin ensimmäisellä puoliajalla kuusi koriin johtanutta syöttöä, ja siihen määrä myös jäi. Jäi, vaikka vapaita tilanteita tuli muille pelaajille Woodin käsien kautta tusinaa syöttöä enteillyt määrä.

– Riku Lainetta lukuun ottamatta meidän suomalaisten pelaajien kolmoset olivat tänään 2/14. Noin vapailla paikoilla koko joukkueen onnistumisprosentti 33 ei kummoinen ole, muistutti Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

Yhtäkkiä Vilppaalle jäi aikaa kahdeksan pisteen eron kiinni kuromiseen alle kolme minuuttia.

Osansa vartioimattomilla heitoilla on usein puolustuspelaamisessa.

– Annoimme siinä ensin Lassi Kilpiselle täysin vapaan kolmosen (tilanteeksi 67–72). Heti perään teimme seuraavan puolustusvirheen, josta Tomas Pihlajamäki onnistui. Ero kahteen pisteeseen ja iso käännekohta pelille, tuumi Toiviainen.

Toiviainen antoi puhelinhaastattelua kukkapuska kädessään. Pyrintö muisti 600:nnen miesten liigaottelunsa päävalmentajana työskennellyttä miestä, joka vielä viime vuonna luotsasi juuri kyseistä tamperelaisjoukkuetta.

– Jäipähän jotain käteen tästäkin pelistä, Toiviainen naurahti.

Salolaisten pelaamisessa oli sinällään useampia hyviäkin asioita. Ladarien Griffin puolusti Marcus Lewista erinomaisesti ja teki hyvää jälkeä myös hyökkäyspäässä. Pois lukien peräti viisi pallonmenetystä, jotka kaikki tulivat kolmannella neljänneksellä.

Riku Laineen viisi onnistunutta ensimmäisen puoliajan kolmosta ja osumaprosentti sata ovat toki luku sinänsä. Laine rikkoi oman liigauransa ennätyksen yksittäisen ottelun onnistuneissa kolmosissa. Kolme lisäyritystä eivät lopulta riittäneet siihen, että uran ennätyspisteet (17) olisivat rikkoutuneet.

Lopulta kävi kuitenkin niin, että kenenkään pelaajan taso ei riittänyt täyteen 40 minuutin suorittamiseen. Stephens vaipui viimeisten minuuttien ratkaisuhetkillä heikkoihin suorituksiin, joista kulminaatiopiste oli harhasyöttö suoraan sivurajaheitosta 18 sekuntia ennen loppua.

Pyrinnön takamies Kilpinen pystyi nostamaan tuon menetyksen jälkeen kaksi pistettä, mikä lopulta riitti turvaamaan kotivoiton Stephensin kavennuksesta huolimatta.

– Ratkaisuhetkillä pelattiin meidän identiteetillä. Puolustuksessa oli uskoa, intensiteettiä ja härskiyttä ottaa ne tarvittavat stopit, puntaroi Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen Ruudun haastattelussa.

Tamperelaisten David Gonzalvez joutui jäämään ottelusta sivuun flunssan takia. Tieto asiasta kantautui Vilppaalle parisenkymmentä minuuttia ennen pelin alkua.

– Ei se (Gonzalvezin poissaolo) suuremmin vaikuttanut pelisuunnitelmaamme, vaikka tietysti oli kaavailtu joitain juttuja, joita hänen puolustamisessa toteuttaisimme, Toiviainen sanoi.

MIESTEN KORISLIIGA

Pyrintö–Vilpas 86–82 (23–22, 21–23, 13–18, 29–19)

Pyrinnön pisteet/levypallot: Osku Heinonen 20/1, Brady Skeens 15/12/3 torjuntaa, Shawn Hopkins 13/7, Shaquille Thomas 12/3, Marcus Lewis 9/6/7 syöttöä, Panu Peltokangas 6/2, Tomas Pihlajamäki 6/2/5 syöttöä, Lassi Kilpinen 5/6/7 syöttöä.

Vilpas: Deondre Parks Jr 18/2, Ladarien Griffin 18/10, Myles Stephens 16/9, Riku Laine 15/3, Aatu Kivimäki 5/1/5 syöttöä, Elias Eerikinharju 4/2, Juho Nenonen 3/6, Jeremiah Wood 3/11/6 syöttöä.

Erotuomarit: Ville Selkee, Ari Mikkola, Topias Antinmaa.

Levypallot: 42–47

Korisyötöt: 28–23

Menetykset: 6–13

Heittoprosentit:

1 p: 67–79

2 p: 53–44

3 p: 33–33

OHO!

Marcus Lewisin kauden kaksi pienintä pistemäärää ovat tulleet kahdessa ottelussa Vilpasta vastaan.

Vilppaan seuraava ottelu: perjantaina 15. tammikuuta Kouvot–Vilpas kello 18.30 Jatke Areenalla.

Wood pelintekijänä

Deondre Parksin Vilpas-urasta on nyt otantana pitkät harjoittelujaksot ja kolme pelattua ottelua. Hän tekee edelleen suhteellisen hyvillä tehoilla asioita – esimerkiksi korilleajoja – joita edeltäjät Jahaad Proctor ja Tyler Cheese eivät tehneet.

Toki heikompia hetkiäkin osuu edelleen, ja pelintekijän puute oli Pyynikillä paikoin huutava, kun sitä roolia hoiti usein Jeremiah Wood. Parksin kohdalla odotetaan kuumeisesti sitä, että hänet voidaan laittaa kakkospaikan pelaajaksi Teemu Rannikon palatessa peleihin.

– Olen edelleen tyytyväinen Parksin panokseen. Hyökkäyspäässä on potentiaalia. Puolustuksellisesti mies on ollut ok, mutta sillä osa-alueella on enemmän töitä, sanoi Sami Toiviainen, jolla on 601:nnessä liigaottelussaan käytössä onneksi muitakin kuin sotamies Väätäinen.