Kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen tapaus käräjillä: EIT-huijauksesta syytetään miehen tytärtä ja tämän ex-puolisoa

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen tapauksessa. Miehen tyttärelle ja tämän entiselle puolisolle luetaan syytteet törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Alun perin käsittelyn piti alkaa marraskuun lopussa, mutta se lykkääntyi sairaustapauksen vuoksi.

Tapaus liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomelle toissa vuonna antamaan langettavaan päätökseen. EIT katsoi Suomen rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimusta evätessään irakilaismieheltä turvapaikan. Miehen väitettiin tulleen surmatuksi pian Irakiin paluunsa jälkeen vuonna 2017.

Keskusrikospoliisi (KRP) on epäillyt, että mies onkin elossa, ja asiasta aloitettiin esitutkinta.

Lokakuussa valtionsyyttäjä Sampsa Hakala nosti syytteet kuolleeksi väitetyn miehen Suomessa asuvaa tytärtä ja tämän entistä aviomiestä vastaan.

Syytteiden mukaan EIT:lle annetut tiedot irakilaismiehen kuolemasta eivät pitäneet paikkaansa ja asiaa koskevat kirjalliset todisteet olivat väärennettyjä. Vuonna 1996 syntynyt tytär oli se, joka aikoinaan teki valituksen EIT:hen.

Tuomiossaan EIT määräsi Suomen valtion maksamaan tyttärelle 20 000 euroa vahingonkorvauksia ja 4 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Korvauksia ei kuitenkaan ehditty maksaa ennen kuin KRP aloitti rikostutkinnan.

Syyttäjä: Irakilaismiehen tytär osin tunnustanut teot

Syyttäjän mukaan samoja väärennettyjä asiakirjoja käytettiin jo aiemmin todisteina hallinto-oikeudessa. Sen vuoksi tytär ja tämän ex-puoliso saivat syytteet myös toisesta törkeästä väärennyksestä.

Asiakirjojen käyttämistä hallinto-oikeudessa tutkittiin väärennyksen lisäksi törkeänä petoksena. Tältä osin syyttäjä päätti jättää syytteen nostamatta, koska hallinto-oikeudessa ei ollut kyse taloudellisen hyödyn tavoittelusta, jota petoksen toteutuminen lain mukaan edellyttää.

Tytär sai lisäksi syytteen perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Hänen epäillään antaneen vääriä tietoja vuonna 2015 pidetyssä turvapaikkakuulustelussa.

Syyttäjän mukaan tytär on esitutkinnassa osittain tunnustanut epäillyt teot. Tyttären entinen puoliso, vuonna 1984 syntynyt mies, on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Tapauksen yksityiskohdista saadaan lisää tietoa tänään, kun syyttäjän haastehakemus, syytettyjen vastaukset ja poliisin esitutkintamateriaali tulevat julkiseksi.

Käräjäoikeus on varannut jutun käsittelylle useita päiviä.

STT

Kuvat: