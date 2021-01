Tapetuksi väitetty irakilaismies sanoo, ettei tiennyt kuolemansa lavastamisesta

Irakissa tapetuksi väitetty mies kiistää tienneensä, että hänen on kerrottu kuolleen. Keskusrikospoliisin (KRP) esitutkintamateriaalin mukaan 50-vuotias mies ja hänen vaimonsa kuulusteltiin asiasta Irakissa lokakuussa.

Kuulustelussa isä kiistää tienneensä, että hänen tyttärensä puolisoineen oli väittänyt hänen kuolleen.

– En tiedä, kenen aloitteesta minun kuolemani piti lavastaa. En tiedä, milloin ajatus asiakirjojen väärentämisestä syntyi. En tiedä, kuka maksoi väärennetyt asiakirjat. En tiedä, mitä asiakirjat maksoivat. En tiedä, mitä ja kenen kautta asiakirjat lähetettiin Suomeen, isä sanoi.

Miehen mukaan hän sai tietää asiasta vasta kun Suomi esitti asiasta oikeusapupyynnön Irakin viranomaisille.

– En tiedä mitään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen prosessista ja päätöksestä. Me emme tienneet, että joku näytelmä olisi ollut meneillään, mies sanoo.

Syyttäjä vaatii kaksikolle ehdottomia tuomioita

Tapauksen käsittely alkoi maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteiden mukaan miehen tytär ja tyttären tuolloinen aviomies esittivät Helsingin hallinto-oikeudelle sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle (EIT) väärennettyjä asiakirjoja.

Niiden mukaan naisen isä olisi tapettu Irakissa joulukuussa 2017 sen jälkeen kun Suomi oli evännyt tältä turvapaikan. EIT määräsi Suomen valtion maksamaan tyttärelle yhteensä 24 500 euroa korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja.

Syyttäjä Sampsa Hakalan mukaan huijauksen tarkoitus oli saada oleskelulupa tyttärelle ja tämän lapsille. Isänsä tavoin tytär oli hakenut Suomesta turvapaikkaa, mutta hakemus oli hylätty.

Syyttäjän mukaan isän kuoleman lavastamisen tarkoituksena oli osoittaa, että myös nainen ja lapset olisivat vaarassa, jos heidän pitäisi palata Irakiin.

– Motiivina oli nimenomaan perusteiden hankkiminen sille, että hän saisi jäädä Suomeen. (Ex-miehen) näkökulmasta uhkana oli, että hänen vaimonsa ja lapsensa muuttaisivat Suomesta Irakiin. Molemmilla oli vahva motiivi löytää perusteet käännytyspäätöksen kumoamiselle ja oleskeluluvan saamiselle, syyttäjä sanoo.

Molempia syytetään kahdesta törkeästä väärennyksestä ja yhdestä törkeästä petoksesta. Naista syytetään lisäksi perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Molemmille vaaditaan ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Tyttären puolustus: Idea oli isän ja aviomiehen

24-vuotias nainen myöntää teot osittain, 37-vuotias ex-aviomies kiistää kaiken. Vaikka nainen on osin myöntänyt toimineensa syyttäjän kuvaamalla tavalla, hän kiistää syyllistyneensä törkeisiin rikoksiin.

Naisen asianajajan Joonia Strengin mukaan nainen oli avioliitossaan täysin alisteisessa asemassa. Päätöksen isän kuoleman lavastamisesta tekivät isä ja aviomies, ja he olivat naiselle auktoriteetteja, joita pitää totella, Streng sanoi.

– Päämieheni on kasvanut hyvin vanhanaikaisessa, patriarkaalisessa kodissa, jossa häntä syrjittiin sukupuolensa perusteella. Kasvettuaan tällaisessa ympäristössä hänet on naitettu kanssasyytetylle. Avioliitto on sujunut kirjaimellisesti nyrkin ja hellan välissä, Streng sanoi oikeudessa.

Strengin mukaan nainen suhtautui toimiin hyväksyvästi, mutta toisaalta hänellä ei alistetussa asemassa perheessä ja suvussaan ollut mitään muita mahdollisuuksia. Motiivina oli halu jäädä Suomeen, ei raha, Streng sanoi.

– Hänen ensisijainen ja ainoa motiivinsa oli turvata oleskeluoikeutensa Suomessa. Kun valitus oli laitettu vireille, hän ei edes ollut tietoinen, että voisi vaatia jotain taloudellista korvausta.

Mies kertoi poliisille isän olevan elossa

Naisen ja miehen avioero tuli vireille loppuvuodesta 2019. Vuoden 2020 helmikuussa nainen muutti lasten kanssa pois perheen kodista. Paria viikkoa myöhemmin mies vei appensa kuolemaan liittyvät asiakirjat poliisiasemalle.

Keskusrikospoliisin (KRP) esitutkintamateriaalin mukaan miestä kuultiin aluksi todistajana, jolloin hän kertoi äitinsä nähneen kuolleeksi väitetyn miehen hiljattain Bagdadissa. Mies sanoi myös Ruotsissa asuvan sukulaisensa kertoneen, että kuolema on lavastettu ja asiakirjat väärennyksiä.

Myöhemmin miestä alettiin epäillä asiassa rikoksesta. Kuulustelussa mies pysyi aiemmassa kertomuksessaan ja sanoi naisen hoitaneen asioita asianajajien kanssa.

Mieheltä kysyttiin, miksi asiaan liittyvillä viranomaisilla oli vain miehen yhteystiedot. Hänen mukaansa syy oli se, että hän osasi suomea ja vaimo ei.

Miehen mukaan hän oli mukana tapaamisissa ainoastaan hoitamassa lapsia. Asiassa todistajina kuullut oikeusavustajat kuitenkin sanoivat miehen olleen se, joka oli tapaamisissa äänessä.

Miehen puolustuksen mukaan mies ei ollut osallisena valituksissa hallinto-oikeuteen tai EIT:hen eikä hän tiennyt, että asiakirjat olivat väärennettyjä. Miehellä ei myöskään ollut intressiä asiakirjojen väärentämiseen, puolustus sanoi oikeudessa.

– Hänellä on ollut oleskelulupa Suomeen jo kauan ennen kuin tutustui (naiseen), jonka kanssa sittemmin avioitui — EIT-valitusta koskevassa syytekohdassa on syytä pitää mielessä, kenen intresseissä valituksen tekeminen ja korvausten saaminen on ollut, miehen asianajaja Petteri Kouhia sanoi.

Kouhia kiisti myös naisen puolustuksen väitteen, että miehellä olisi ollut määräävä asema avioliitossa.

Naisen mukaan hänet naitettiin miehelle oleskeluluvan saamiseksi

KRP:n esitutkintamateriaalin mukaan nainen sanoi ensimmäisessä kuulustelussaan saaneensa tiedon isänsä kuolemasta aviomieheltään. Toisessa kuulustelussa nainen kuitenkin myönsi tienneensä kaiken aikaa isänsä olevan elossa.

Naisen mukaan isän kuoleman lavastusta oli alettu suunnitella noin viikko sen jälkeen, kun isä palasi Irakiin. Idea oli naisen mukaan hänen miehensä.

– (Nainen) toisti edelleen sitä, että idea väärentää asiakirjat (isän) kuolemasta oli alun perin (aviomiehen) ja että se oli syntynyt (isän) palattua Irakiin. (Mies) oli kommunikoinut asiasta puhelimitse, lähinnä (naisen) äidin kanssa, esitutkintapöytäkirjassa kerrotaan naisen kertomasta.

Irakilaiselle väärentäjälle maksettiin naisen mukaan 200 dollaria per asiakirja. Ne lähetettiin Suomeen joko suoraan tai Ruotsissa asuvien sukulaisten kautta, nainen kertoi.

Isän kuoleman lavastaminen oli naisen mukaan alun perin keksitty naisen oleskeluluvan takia. Oleskeluluvan saamiseksi isä oli naisen mukaan muun muassa käskenyt kertomaan poliisille, että isän autoon laitettiin Irakissa pommi.

Maria Rosvall, Jecaterina Mantsinen

