Kymmenkunta republikaanisenaattoria aikoo kieltäytyä vahvistamasta Bidenin vaalivoittoa kongressin istunnossa

Kymmenkunta republikaanisenaattoria aikoo vaatia demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin vaalivoiton tutkimista uudelleen, kun kongressi kokoontuu perinteiseen vaalien jälkeiseen istuntoonsa keskiviikkona.

Ryhmää johtaa veteraanisenaattori Ted Cruz. Hänen lisäkseen aloitteen on allekirjoittanut kuusi nykyistä ja neljä tulevaa senaattoria, jotka eivät vielä ole vannoneet virkavalaansa.

Aloitteessa vaaditaan perustettavaksi välittömästi hätäkomissio, joka aloittaa kymmenen päivää kestävän vaalitulosten läpikäynnin. Tämän jälkeen osavaltiot voisivat kutsua koolle omat lainsäädäntöelimensä ja mahdollisesti muuttaa vaalituloksia.

Aloitteella ei ole juuri mahdollisuuksia edetä, ja se leimattiin lehdistössä poliittiseksi teatteriksi.

”Maanvyörymävoitto yritetään varastaa”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, joka on vaaleista lähtien levittänyt väitteitä vaalivilpistä, luonnollisesti iloitsi aloitteesta.

– Maanvyörymävoitto yritetään varastaa. Sellaisen ei saa antaa tapahtua, Trump kirjoitti Twitterissä.

Presidentti pani Twitteriin myös listan niistä 11 nykyisestä ja tulevasta senaattorista, jotka olivat allekirjoittaneet aloitteen.

– Kunhan faktoihin on tutustuttu, nimiä tulee runsaasti lisää, ja maamme tulee rakastamaan heitä sen vuoksi, Trump jatkoi.

Myös edustajainhuoneessa toista sataa republikaania aikoo kieltäytyä vahvistamasta Bidenin voittoa. Edustajainhuoneessa aloitteilla on kuitenkin vielä vähemmän mahdollisuuksia edetä, sillä siellä on demokraattienemmistö.

Joe Biden voitti presidentinvaalit selvästi. Hän keräsi 306 valitsijaa, kun taas Trump sai taakseen vain 232. Trumpin ja hänen kannattajiensa levittämille tiedoille merkittävästä vaalivilpistä ei ole löytynyt todisteita.

