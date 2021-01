Liiga siirtää 21 ottelua, MTV:n mukaan pelaajien siirtoaika myöhentyy

Jääkiekon Liiga siirtää 21 ottelua toiseen ajankohtaan yleisötapahtumiin liittyvien rajoitusten takia, Liiga kertoo nettisivuillaan. Siirtyvistä otteluista kaksitoista oli määrä pelata tammikuussa, mutta valtaosa niistä siirtyy maalis-huhtikuulle. Vastapainoksi osa helmi-maaliskuun otteluista siirtyy tammikuulle.

Liigan runkosarjan on määrä päättyä 13. huhtikuuta. Kauden pitkittyminen johtaa MTV:n mukaan pelaajasiirtojen aikarajan myöhentymiseen. Viime vuosina Liigassa on voinut tehdä pelaajasiirtoja helmikuun puoliväliin asti, mutta tänä vuonna takaraja on todennäköisesti 1. maaliskuuta.

MTV:n haastatteleman SM-liigan kilpailutoimenjohtajan Arto I. Järvelän mukaan normaalisti runkosarjaa on ollut siirtotakarajan aikana jäljellä noin kolmasosa. Sitä pelimäärää ei tällä kaudella saavutettaisi helmikuun puoleenväliin mennessä.

https://www.liiga.fi/fi/uutiset/2021/01/11/muutoksia-liigan-runkosarjan-otteluohjelmaan

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sm-liigan-tarkea-paivamaara-siirtyy-totutusta-peralauta-vuotaa-muutenkin/8033420

STT

Kuvat: