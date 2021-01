Liikenne kangertelee lumipyryssä eteläisessä Suomessa – linja-auto suistui tieltä Porissa, yksi matkustaja loukkaantui

Tieliikenne on aamun mittaan kangerrellut eteläisessä Suomessa lumipyryn ja puuskaisen tuulen vuoksi. Viranomaisten mukaan tieliikenteessä on sattunut useita ulosajoja, mutta vakavilta henkilövahingoilta on tiettävästi vältytty.

Porissa linja-auto suistui aamulla tieltä kyydissään kuljettajan lisäksi viisi matkustajaa. Poliisin mukaan yksi matkustaja lähti sairaalaan tarkistettavaksi, mutta hän ei tiettävästi ollut loukkaantunut vakavasti.

Onnettomuus sattui Rauman ja Porin välisellä tiellä ennen puolta seitsemää aamulla. Poliisista kerrotaan, että tie oli tapahtumapaikalla liukas. Lisäksi tuuli oli kova ja puuskainen, ja se oli pakannut tielle lunta. Satakunnan pelastuslaitos tviittaa, että, että linja-auto oli ajautunut ojaan kyljelleen ja jää odottamaan nostoa.

Myös Pyhtäällä Kymenlaaksossa linja-auto on suistunut aamulla ojaan. Onnettomuus tapahtui ennen puolta yhdeksää Vastilantiellä. Pelastuslaitoksen mukaan linja-auton kyydissä oli 10 matkustajaa, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Sää on aiheuttanut ongelmia myös muulle raskaalle liikenteelle. Esimerkiksi valtatiellä 7 Porvoossa puoliperävaunurekka osui tien kaiteeseen ja jäi poikittain tielle. Poliisi ohjasi liikennettä kiertotielle. Samoin Hämeenlinnassa rekan perävaunu ja henkilöauto kolaroivat Lahden valtatiellä, minkä jälkeen henkilöauto suistui ojaan. Helsingissä taas Kehä III:lla kaatui rekan perävaunu Ala-Tikkurilan kohdalla.

Myös pääkaupunkiseudulla ulosajoja

Aamun liikenteessä on ollut pääkaupunkiseudulla useita ulosajoja ja kolareita. Viranomaisten mukaan isommilta onnettomuuksilta on toistaiseksi vältytty. Helsingin poliisilaitokselta varoitetaan, että etenkin rampit ja liittymät ovat nyt liukkaita ja ajonopeutta olisi syytä pudottaa tavanomaisesta.

Esimerkiksi Espoossa sattui aamukahdeksan aikaan Ykköstiellä Laajalahden kohdalla kolme kolaria lähes samaan aikaan. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kahdessa kolareista oli kolme osallista ja yhdessä kaksi. Yksi ihminen toimitettiin sairaalaan tarkistettavaksi, mutta hänen vammansa eivät tiettävästi ole vakavia.

Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin liikennepäivystäjät tviittaavat, että myös Kehä III:lla on ollut useita onnettomuuksia ja liikenne on hidasta molempiin suuntiin.

Helsingin poliisi muistuttaa Twitterissä autoilijoita turvaväleistä. Poliisin mukaan näissä olosuhteissa olisi pidettävä vähintään neljän sekunnin turvaväli edellä kulkevaan ajoneuvoon. 80 kilometrin tuntivauhdilla se tarkoittaa 80 metrin väliä.

Aiemmin Helsingin poliisi pyysi, että autoilijat harkitsisivat kotiin etätöihin jäämistä lumipyryn takia.

– Työmatkaan on ainakin hyvä varata riittävästi aikaa ja välttää vapaa-ajan autoilua ruuhka-aikoina, Helsingin poliisi tviittasi.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä supistetaan tänään raideliikennettä lumentulon takia.

Ajokeli huono suuressa osassa maata

Maanteillä ajokeli on tänään huono tai erittäin huono suuressa osassa maata lumisateen sekä lumisten ja liukkaiden tienpintojen takia.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ajokeli on muuttunut erittäin huonoksi lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi, Tieliikennekeskus varoittaa. Sen mukaan Etelä- ja Länsi-Suomessa ajokeli muuttuu huonoksi tai erittäin huonoksi aamun aikana.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologin Tuomo Bergmanin mukaan Uudellamaalla on erittäin huono ajokeli aina huomiseen saakka. Lumisade jatkuu sakeana. Illalla tuuli kääntyy merelle päin, eikä lumisateita pitäisi enää tulla, jolloin tilanne olisi ohitse myös Uudenmaan alueella.

Edellä mainittujen rannikkoalueiden lisäksi erittäin huonoa ajokeliä on myös Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Huonoa ajokeliä on myös muualla maassa ja ajokelivaroituksilta välttyvät lähinnä maan pohjoisosat sekä Kuusamo, Kainuu, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

Kaikilla merialueilla on tänään voimassa varoituksia kovasta tuulesta ja etenkin Selkämerellä on myrskyä. Selkämerellä Ilmatieteen laitoksen varoitukset kertovat tuulennopeuksien nousevan jopa 24 metriin sekunnissa. Pohjanmaalla on myrskypuuskia maa-alueillakin.

Runsain sade Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle

Ilmatieteen laitos kertoo, että runsaita lumisateita ja voimakkaita tuulia mukanaan tuova matalapaine on saapunut yöllä maan etelä- ja länsiosaan. Tuuli kinostaa lunta, ja Lounais-Suomessa puihin kertyy paikoin nuoskaista tykkylunta.

Päivän aikana kaikkein runsainta lumisade on Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueella, jossa voi tulla noin 20-30 senttiä lunta, Bergman kertoo STT:lle.

Huomenna runsaita lumisateita tulee enää Uudellamaalla. Jos huomisenkin sateet ottaa huomioon, voi kokonaiskertymä olla ainakin Uudellamaalla yli 30 senttiä.

Varsinais-Suomessa ei huomenna sen sijaan enää juuri ole isoja sateita odotettavissa, mutta kolmekymmentä senttiä voi tulla sen sijaan täyteen jo tänään, Bergman kertoo.

Idässä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa.

Perjantaiaamuun mennessä purevaa pakkasta myös etelään

Pakkanen lähtee kiristymään erityisesti pohjoisesta käsin. Tänään maan pohjoisosissa pyöritään 10-20 pakkasasteen välimaastossa. Huomenna Lapissa on puolestaan kautta linjan reilusti yli 20 pakkasastetta ja paikoin liikutaan jopa noin 30 astetta pakkasella.

Lapin lisäksi myös maan itäosissa on varsin kylmää, ja ylihuomenna voidaan idässäkin olla paikoin 30 pakkasasteen tietämissä.

Matalapaineen väistyessä lämpötilat alkavat sukeltaa myös etelässä. Perjantaiaamuun mennessä pakkasta voi olla yli 20 astetta, kertoo Bergman.

Tänään ollaan kuitenkin Lounais-Suomessa vielä nollan tuntumassa ja muualla ollaan vähän pakkasen puolella.

