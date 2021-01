LM: Valtion toimitilojen tarve vähenee – sähköinen asiointi kasvaa ja väestö keskittyy kaupunkiseuduille

Valtiolla saattaa kymmenen vuoden kuluttua olla käytössään huomattavasti vähemmän toimitiloja kuin nyt, kertoo Lännen Media. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin Päivi Nergin mukaan tiloja on mahdollisuus vähentää monesta syystä.

Sähköinen asiointi on lisääntynyt ja kasvaa jatkuvasti. Lisäksi koronapandemia on lisännyt etätyötä ja väestö keskittyy entisestään kaupunkiseuduille.

– Moni valtion virasto on aloittanut tilapohdinnan. Ei työ kokonaan etätyöksi muutu, vaan työn tekemiseen tarvitaan pisteitä, erityyppisiä toimistohotelleja ympäri Suomen, Nerg sanoo Lännen Medialle.

Tilan tarve vähenee myös siksi, että valtion työntekijöistä noin puolet eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana, eikä kaikkien tilalle palkata uusia.

Nergin mukaan valtiolla on nykyisin käytössään noin kuusi miljoonaa neliötä toimitiloja. Kymmenen vuoden päästä tiloja tarvitaan arviolta noin puoli miljoonaa neliötä vähemmän.

STT

