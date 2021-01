Lumimyrskyn jälkeen Espanjaan on luvassa pakkassäätä, lumipeitteen pelätään muuttuvan vaarallisen jäiseksi

Suuressa osassa Espanjaa lämpötila on pudonnut maanantain vastaisena yönä pakkasen puolelle, ja Espanjan ilmatieteen laitoksen mukaan kylmää säätä on luvassa torstaihin asti. Vuoristoalueilla pakkasta voi olla jopa yli kymmenen astetta.

Maassa kiirehdittiinkin sunnuntaina teiden auraamista, jotta lumiset tiet valtavine lumikasoineen eivät muuttuisi vaarallisen jäisiksi pakkasen myötä.

Espanjan yli pyyhkäisi historiallisen voimakas lumimyrsky viikonlopun aikana. Lunta satoi suureen osaan maata kymmenien senttien verran. Ainakin kolme ihmistä kuoli Filomenaksi nimetyn myrskyn seurauksena.

Maan eteläosassa ja Kanariansaarella myrsky aiheutti puolestaan kovia sateita ja tuulia.

Yksi pahiten myrskyssä kärsinyt alue oli pääkaupunki Madrid, jossa raportoitiin lumisateiden olleen runsaimpia sitten vuoden 1971. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan lunta satoi Madridiin jopa puoli metriä.

Lentoliikenne Madridin lentoasemalla keskeytettiin kokonaan myöhään perjantaina. Lentoja jatkettiin osittain vasta sunnuntai-iltapäivästä lähtien.

Lisäksi lumimyrsky sulki useita teitä, ja sadat autoilijat jäivät lumisateiden takia jumiin. Liikenteessä oli runsaasti häiriöitä vielä sunnuntaina.

Sunnuntaina kerrottiin myös, että noin 90 ihmistä on ollut jumissa kauppakeskuksessa Madridissa perjantaista asti.

https://www.bbc.com/news/world-europe-55612955

STT

Kuvat: