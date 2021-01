Maanteillä kymmenittäin turmia lumipyryssä – Seinäjoella kuolema nokkakolarissa, Porissa ja Vantaalla suistui linja-autoja tieltä

Eri puolilla Suomea on tapahtunut kymmenittäin liikenneonnettomuuksia lumimyräkässä tiistaina. Ajokeli maanteillä on tänään huono tai erittäin huono suuressa osassa maata sekä lumisateen että liukkaiden tienpintojen takia.

Seinäjoella sattui kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa henkilöauton kuljettaja ajoi nokkakolarin rekan kanssa. Onnettomuus tapahtui erittäin liukkaalla kelillä ennen puoltapäivää Nurmon kohdalla. Kolarin jälkeen Pohjan valtatien liikenne ohjattiin kiertotielle useaksi tunniksi.

Aiemmin päivällä henkilöauton kuljettajan kerrottiin loukkaantuneen, mutta myöhemmin iltapäivällä poliisi tiedotti kuljettajan kuolleen. Henkilöauto oli ajautunut vastaan tulleen rekan kaistalle. Kuollut kuljettaja oli yksin autossa.

Poliisin mukaan tapahtumapaikalla oli kova tuuli, joka nostatti pöllyävää lunta. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Useita linja-autoja suistunut teiltä

Muissa turmissa yksi ihminen loukkaantui Porissa linja-auton suistuttua tieltä. Tämä onnettomuus sattui ennen aamuseitsemää Rauman ja Porin välisellä tiellä. Vantaalla taas kaksi linja-autoa suistui ojaan erittäin huonossa ajokelissä iltapäivällä. Saman suuntaan menossa olleet bussit ajautuivat ulos ajoradalta Hanabölen rantatiellä noin kello 15.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi Twitterissä, että liikenne on käynnistynyt uudelleen tiellä, mutta se katkaistaan jälleen kello 18 aikoihin bussien nostamisen ajaksi.

HSL:n busseissa olleista ihmisistä neljä loukkaantui lievästi, kertoi päivystävä palomestari. Heidät vietiin tarkastettavaksi sairaalaan. Turmabusseissa oli kaikkiaan 12 ihmistä.

Palomestarin mukaan ulosajopaikka sijaitsee aukealla, johon tuuli oli kinostanut lunta tielle. Hänen mukaansa lunta oli tiellä niin runsaasti, että tieura ei välttämättä erottunut enää kunnolla.

Palomestarin mukaan viranomaiset eivät olleet kello 16:n jälkeen vielä päättäneet, voidaanko kinoksia keräävä tieosuus avata liikenteelle vielä tiistai-illaksi.

Helsingin poliisi muistutti Twitterissä autoilijoita turvaväleistä. Poliisin mukaan näissä olosuhteissa olisi pidettävä vähintään neljän sekunnin turvaväli edellä kulkevaan ajoneuvoon. 80 kilometrin tuntivauhdilla se tarkoittaa 80 metrin väliä.

Aiemmin Helsingin poliisi pyysi, että autoilijat harkitsisivat kotiin etätöihin jäämistä lumipyryn takia.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä supistettiin raideliikennettä lumentulon takia.

Enimmillään sähköttä noin 12 000 asuntoa

Sakea lumisade on aiheuttanut myös sähkökatkoja. Katkoksia on esiintynyt lähinnä eteläisessä ja keskisessä Suomessa Vaasa-Kuhmo-linjan eteläpuolella, ilmenee Energiateollisuuden sähkökatkokartasta.

Kello viiden jälkeen iltapäivästä sähköttä oli noin 4 000 asiakasta. Sähkökatkoja esiintyi tuolloin vielä 37 kunnassa 16 yhtiöllä. Eniten katkoksia oli tässä vaiheessa Mikkelissä, Vaasassa ja Uudenkaupungin alueella.

Enimmillään myräkän aikana on ollut sähköttä samaan aikaan noin 12 000 taloutta, ilmoitti Energiateollisuus.

Lumentulo johti myös muun muassa liikuntahallin evakuointiin Turussa. Ilmatäytteinen kuplahalli tyhjennettiin jalkapalloilijoista sen jälkeen kun hallin katto oli notkahtanut lumikuorman alla. Pelastuslaitos sai hälytyksen Nummisuutarinkadulle tiistaina ennen puoltapäivää.

Iltapäivällä noin kello 16 hallin katto alkoi vajota uudelleen. Pelastuslaitokselta kerrottiin STT:lle alkuillasta, että lunta oli satanut ilmatäytteisen hallirakenteen päälle niin runsaasti, että lisäilmalla ei enää saatu kuplahallia pysymään pystyssä.

Aamupäivällä Nummisuutarinkadun hallissa oli jalkapalloilijoita, kun katon ensimmäinen notkahdus havaittiin ja paikka päätettiin evakuoida.

Eniten lunta Uudellemaalle

Kaikkein runsainta lumisade on tänään tiistaina Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueella, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta. Näillä alueilla voi tulla noin 20-30 senttiä lunta.

Keskiviikkona runsaita lumisateita tulee enää Uudellamaalla. Jos huomisenkin sateet ottaa huomioon, voi kokonaiskertymä olla ainakin Uudellamaalla yli 30 senttiä.

Kaikilla merialueilla on tiistaina voimassa varoituksia kovasta tuulesta ja etenkin Selkämerellä on myrskyä. Selkämerellä Ilmatieteen laitoksen varoitukset kertovat tuulennopeuksien nousevan jopa 24 metriin sekunnissa. Pohjanmaalla on myrskypuuskia maa-alueillakin.

Viikon mittaan purevaa pakkasta myös etelään

Pakkanen lähtee kiristymään Suomessa pohjoisesta alkaen. Tänään maan pohjoisosissa pyöritään 10-20 pakkasasteen välimaastossa. Keskiviikkona Lapissa on puolestaan kautta linjan reilusti yli 20 pakkasastetta ja paikoin hytistään jopa noin miinus 30 asteessa.

Lapin lisäksi myös maan itäosissa on varsin kylmää, ja torstaina voidaan idässäkin olla paikoin 30 pakkasasteen tietämissä.

Matalapaineen väistyessä lämpötilat alkavat sukeltaa myös etelässä. Perjantaiaamuun mennessä pakkasta voi olla yli 20 astetta, Ilmatieteen laitokselta arvioidaan.

Tiistaina ollaan kuitenkin Lounais-Suomessa vielä nollan tuntumassa ja muualla etelässä vähän pakkasen puolella.

