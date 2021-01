Maatalousministeri Leppä HS:lle: Maatilojen ulkomaisen kausityövoiman saanti turvataan tulevalla kasvukaudella

Suomalaisten maatilojen ulkomaisen työvoiman saanti turvataan tulevalla kasvukaudella, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo Helsingin Sanomien (HS) haastattelussa. Lepän mukaan tarkempia linjauksia asiassa on luvassa alkuvuodesta.

Viime vuonna koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi ulkomaisten kausityöntekijöiden maahanpääsyyn. HS:n mukaan tavallisina vuosina kausityöntekijöitä on tullut noin 16 000, mutta viime vuonna heitä tuli Suomeen noin 7 000.

Esimerkiksi Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK vaati jo syyskuussa tiedotteessaan, että maahantulon toimintamallin pitää olla selvillä nopeasti. MTK:n mukaan tilat aloittelivat jo tuolloin työvoiman hankintaa seuraavalle kaudelle.

Lepän mukaan ministeriöt pohtivat nyt yhdessä, miten ulkomaiset kausityöntekijät saadaan maahan terveysturvallisesti. Periaatteet ovat todennäköisesti samankaltaisia kuin viime kaudella.

Käytännössä tämä tarkoitta HS:n mukaan sitä, että EU:n ulkopuolelta tulevat työntekijät tulisivat lähtökohtaisesti keskitetysti ja järjestäytyneesti charter-lennoilla. Koronaturvallisuus on määrä varmistaa tarkemmin määriteltävin tavoin.

