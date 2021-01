Marin: Nyt ei ole aika höllentää koronarajoituksia, kiristämiseen voi tulla tarvetta

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että nyt ei ole aika lähteä höllentämään koronarajoituksia, mutta kiristämiseen voi olla tarvetta. Viesti alueille ja kunnille on, että nykyiset rajoitustoimet on pidettävä voimassa ja on mahdollista, että toimia joudutaan vielä entisestään kiristämään.

Taustalla on koronaviruksen ärhäkästi leviävä brittimuunnos, jonka leviämistä Suomessa hallitus haluaa torjua mahdollisimman tehokkaasti.

Marinin mukaan hallitus keskustelee vakavasti ainakin rajatoimien kiristämisestä entisestään, eli pitäisikö esimerkiksi sallia vain välttämätön työmatkaliikenne. Laajamittainen testaus on otettava käyttöön kaikilla rajoilla, ei vain lentoliikenteessä.

– Tämä on tietenkin kuntien käsissä, mutta uskon, että hallitus tulee tästä hyvin voimakkaan viestin kunnille lähettämään, että nyt pitää testata niin laajasti kuin mahdollista ja myös asettaa karanteeniin silloin, kun sille katsotaan olevan tarve, Marin sanoi.

Brittimuunnos luo riskin sairaaloiden kuormittumisesta – valmiuslaki ei nyt pöydällä

Hallitus käy läpi tietoja brittimuunnoksesta, joka on heikentänyt koronatilannetta esimerkiksi Irlannissa erittäin voimakkaasti vain muutamien viikkojen kuluessa. Marinin mukaan on olemassa riski, että virusmuunnos lähtee leviämään nopeammin myös Suomessa.

– Näyttäisi siltä, että virusmuunnos itsessään ei ole sen vaarallisempi kuin aikaisempikaan, mutta se leviää nopeammin. Ja tämä tietenkin tuo sen riskin, että sitä voi päästä leviämään väestöön nopeasti laajamittaisemmin, jolloin myös vakavia tautitapauksia tulisi enemmän ja siten myös sairaalahoidon kuormitus kasvaisi, Marin sanoi saapuessaan hallituksen neuvotteluun Säätytalolle.

Valmiuslaista ei Marinin mukaan tänään keskustella, sillä päätös ei ole nyt ajankohtainen. Jos terveysviranomaiset arvioivat riskit niin suuriksi, nämäkin päätökset on Marinin mukaan pystyttävä tekemään.

Ahdingossa olevan tapahtuma-alan tukeminen esillä

Hallitus käsittelee myös pahaan ahdinkoon joutuneen tapahtuma-alan tilannetta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan esillä on alan taloudellinen tilanne sen arvioimiseksi, onko lisätalousarvioiden yhteydessä jo heti alkuvuonna syytä tehdä päätöksiä alan tukemiseksi.

Saarikon mukaan olennaista on ymmärtää, että alan kirjo on laaja suurista messuista urheilukisoihin ja pikkutapahtumiin sekä se, että vaikkapa kesätapahtumia ei polkaista pystyyn hetkessä.

– Tarvitaan ennakointia ja ymmärrystä siitä, mitä edessä saattaisi olla tuleman.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi Säätytalolle saapuessaan, että talouden kannalta epidemia on nyt hoidettava mahdollisimman hyvin, eikä brittimuunnoksen suhteen pidä ottaa mitään riskejä.

– Tätä uutta viruksen muunnosta ei pidä päästää leviämään Suomeen, Vanhanen sanoi.

Susanna Jääskeläinen

STT

