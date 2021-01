Marin Ylellä: Koronarokotukset lähteneet liikkeelle hieman hitaammin kuin olisin toivonut

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mielestä koronarokotukset ovat lähteneet Suomessa liikkeelle hieman hitaammin kuin hän olisi toivonut.

– Itsekin toivoisin, että tämä rokotustahti olisi ripeämpi, Marin sanoi Ylen Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla.

Marin ei silti tekisi johtopäätöstä, että rokotuksissa olisi kokonaisuudessaan jollakin tavalla epäonnistuttu. Hän muistutti, että Suomi on rokotusten osalta vasta alussa. Marinin mukaan nyt pitää luottaa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset osaavat hoitaa rokotukset.

Koronarokotukset aloitettiin Suomessa 27. joulukuuta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi eilen Ylelle, että Suomessa on tähän mennessä annettu noin 5 000 rokoteannosta.

Marinilta kysyttiin myös Lapin hiihtokeskuksista, jotka ovat jälleen täyttyneet turisteista. Marin kertoi seuranneensa matkailua huolestuneena siltä osin, kun ihmiset ovat kokoontuneet ravintoloihin viettämään iltaa ”aika huolettomallakin tavalla”.

Marinin mukaan myös joulunpyhinä ja uutenavuotena tulisi pystyä pitämään turvavälejä ja muistaa varotoimenpiteet.

– Moni suhtautuu liian huolettomasti tähän vaikeaan tilanteeseen, missä me yhä olemme, Marin sanoi.

