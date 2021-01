Mediat: Yhdysvalloissa on löydetty manaatti, jonka selkään on kaiverrettu Trumpin nimi

Yhdysvalloissa on löydetty manaatti, jonka selkään on kaiverrettu maan väistyvän presidentin Donald Trumpin sukunimi isoin kirjaimin. Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehti Hill, brittilehti Guardian ja uutistoimisto Reuters.

Haavoittunut eläin löytyi Homosassa-joesta Floridan länsirannikolta. Medioiden mukaan asiasta kertoi alkujaan paikallinen Citrus County Chronicle -lehti.

Lehti julkaisi sivuillaan videon, jossa näkyy selvästi eläimen selkään kaiverrettu teksti: TRUMP.

Yhdysvaltain sisäministeriön alainen kaloista ja villieläimistä vastaava virasto USFWS on aloittanut Chroniclen mukaan tutkinnan eläimen kaltoinkohtelun vuoksi.

Viraston edustaja ei kommentoi lehdelle keskeneräistä tutkintaa, mutta kertoo uhanalaisen manaatin häiritsemisen voivan johtaa jopa 50 000 dollarin sakkoihin tai vuoden vankeustuomioon.

Virasto vetosi maanantaina kansalaisten apuun manaattia vahingoittaneen henkilön tunnistamiseksi.

Haavoittunut manaatti havaittiin sunnuntaina eli neljä päivää sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat olivat tunkeutuneet maan kongressitaloon. Vaikka havainnot manaatista ovat tuoreita, on kuitenkin epäselvää, missä vaiheessa eläintä on vahingoitettu.

Floridassa asuu noin 7 500 manaattia

Havaintojen aikaan haavoittunut manaatti oli uinut Homosassa-joessa, johon manaatit kokoontuvat tähän aikaan vuodesta etsimään lämpimämpiä vesiä.

Vesiväylän mataluuden vuoksi turistit pääsevät helposti katsomaan manaatteja, ja matkailijoita saapuukin veneretkillä uimaan manaattien kanssa. Manaatit ovat kookkaita eläimiä, mutta eivät aiheuta ihmiselle vaaraa. Sen sijaan manaatit ovat haavoittuvaisia ihmisten niihin kohdistamille hyökkäyksille.

Floridassa kotiaan pitää noin 7 500 manaattia. Elefanteille sukua olevat manaatit voivat kasvaa neljän metrin mittaisiksi ja painaa jopa puoli tonnia. Suuresta koostaan huolimatta manaatit voivat joutua helposti Floridan vesiväylillä ja rannikoilla kaahaavien veneiden vahingoittamiksi.

Floridassa kalojen ja villieläinten suojelusta vastaavan komission mukaan osavaltion alueella kuoli vuonna 2020 yhteensä 637 manaattia. Näistä 90 kuoli venetörmäysten vuoksi ja 15 muissa kohtaamisissa ihmisten kanssa.

Arttu Mäkelä

STT

