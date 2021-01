Merkelille haetaan seuraajaa

Saksassa on menossa tärkeä vaalivuosi. Lauantaina suurin puolue kristillisdemokraatit (CDU) valitsee uuden johtajan. Syksyllä ovat vuorossa liittopäivävaalit, ja uusi parlamentti valitsee maalle uuden liittokanslerin.

Saksan valinnoilla on suuri vaikutus koko Eurooppaan. Tällä kertaa vaaleja seurataan tavallista tarkemmin, sillä pitkäaikainen liittokansleri Angela Merkel on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä.

Angela Merkel jätti CDU:n puheenjohtajan tehtävät jo aiemmin, mutta jatkaa liittokanslerina vielä syksyn vaaleihin saakka. Vahvan johtajan paikan täyttäminen ei ole ollut kristillisdemokraateille helppoa.

Merkelin tilalle CDU:n johtoon valittiin Annegret Kramp-Karrenbauer. Hän ei tehtävässä kuitenkaan menestynyt ja ilmoitti erostaan jo lähes vuosi sitten. Uuden puheenjohtajan valinta on lykkääntynyt koronapandemian vuoksi.

Lauantaina kristillisdemokraatit pääsevät valitsemaan uutta johtajaa kolmesta ehdokkaasta. Liberaalia linjaa edustavat Armin Laschet ja Norbert Röttgen. Friedrich Merz taas on puolueen konservatiivisen oikean laidan suosikki.

Ennakkosuosikkeina on pidetty Laschetia ja Merziä, mutta viime aikoina myös Röttgenin kannatus on noussut. Laschet myötäilee Merkelin linjaa, kun taas Merz tunnetaan Merkelin kriitikkona.

CDU on Saksan suurin puolue, ja sen kannatus on noussut vuoden 2017 liittopäivävaaleista. Suurimpana syynä suosioon on liittokansleri Angela Merkelin johdonmukainen toiminta koronaviruskriisissä.

CDU ja sen baijerilainen sisarpuolue CSU valitsevat myöhemmin keväällä yhteisen liittokansleriehdokkaan. CDU:n uusi puheenjohtaja ei välttämättä ole samalla myös kansleriehdokas.

Vahva nimi yhteiseksi ehdokkaaksi on Baijerin pääministeri ja CSU:n johtaja Markus Söder. Gallupeissa hänen suosionsa on ollut suuri. Mahdollinen kansleriehdokas voi olla myös suosittu terveysministeri Jens Spahn.

Jos kristillisdemokraattien suosio kantaa syksyn liittopäivävaaleihin saakka, niin puolueen ehdokas mitä todennäköisimmin valitaan syksyllä uudeksi liittokansleriksi.

Tällä valinnalla on suuri vaikutus koko Euroopan unionissa. Angela Merkel on ottanut näkyvän roolin unionin johtamisessa. Samaa odotetaan myös Saksan uudelta liittokanslerilta.

Johtajuutta ei ole Euroopassa yhtään liikaa.