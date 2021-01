Miesten jalkapallomaajoukkue on valittu vuoden 2020 joukkueeksi Suomessa – Sami Välimäelle läpimurto-palkinto

Miesten jalkapallomaajoukkue on valittu Urheilugaalassa vuoden 2020 joukkueeksi.

Miesten A-maajoukkue voitti Kansojen liigassa neljä ottelua ja sijoittui lohkossaan toiseksi.

Vuoden nuoren urheilijan palkinnon voitti moukarinheittäjä Silja Kosonen.

Kosonen saavutti viime kesänä Suomen mestaruuden ja kohensi Suomen ennätyksiä 22- ja 19-vuotiaiden ikäluokassa.

Golfinpelaaja Sami Välimäki on palkittu Urheilugaalassa vuoden 2020 läpimurto-palkinnolla.

Välimäki saavutti ensimmäisellä Euroopan-kiertueella Omanin avoimet ja sijoittui Walesin avoimissa toiseksi. Maailmanlistalla hän nousi sadan parhaan joukkoon.

Olympiakomitean ja Urheiluliiton entinen puheenjohtaja Tapani Ilkka palkittiin elämänura-palkinnolla. Tampereen Pyrintö valittiin vuoden urheiluseuraksi.

Valinnat teki Urheilutoimittajain liitto.

Petra Olli palkittiin vuoden 2020 esikuvana.

Heikki Mikkola, Peter Tallberg ja Mika Koivuniemi valittiin urheilun Hall of Fameen. Valinnoista nyt 71 jäsenen kokoiseksi kasvaneeseen kunniagalleriaan vastaa Urheilumuseosäätiön palkintolautakunta.

Helsingin kaupunki palkittiin Suomen aktiivisimpana työpaikkana.

STT

Kuvat: