Ministeriön kansliapäällikkö MTV:lle: Hallitus pohtii ravintoloiden ja koulujen sulkemista osana koronastrategian muutosta

Hallitus pohtii osana koronastrategian muutostaan muun muassa ravintoloiden ja koulujen sulkemista kokonaan, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi VarhilaMTV:n uutisten haastattelussa.

Tällaisiin kiristyksiin liittyy Varhilan mukaan oikeudellisia ongelmia, jotka on ratkaistava. Rajoitusten lisääminen nykyisestä vaatii tartuntatautilain muutosten hyväksymistä eduskunnassa.

Varhilan mukaan myös päiväkotien ja koulujen sulkemista joudutaan harkitsemaan, jos koronaviruksen uuden muunnoksen on varmistettu leviävän erityisen herkästi lasten ja nuorten keskuudessa.

Tiukempia rajoituksia voidaan ottaa Varhilan mukaan käyttöön myös yksityistilaisuuksien ja uskonnollisten tapahtumien kohdalla, mutta näihin liittyy oikeudellisia ongelmia.

Niin ikään valmiuslain ottamista uudelleen käyttöön on harkittava, Varhila toteaa. Valmiuslain osalta pohdittavaksi tulisivat lähinnä liikkumisrajoitusten asettaminen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi aiemmin sunnuntaina Ylen Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla, että Suomessa voidaan tarvita nykyistä voimakkaampia koronarajoituksia Britanniassa levinneen ärhäkämmän virusmuunnoksen vuoksi.

Marin sanoi pitävänsä uutta virusmuunnosta erittäin vakavana asiana. Pääministerin mukaan kyse on siitä, pitäisikö Suomessa tasapainoilun sijaan pyrkiä voimakkaammin koronaviruksen tukahduttamiseen.

Yle uutisoi sunnuntai-iltana, että Britanniasta levinnyttä vakavaa koronavirusmuunnosta olisi löytynyt Suomesta lisää, noin kymmenen tapausta. Yle kertoo, ettei ole saanut viranomaisilta vahvistusta tiedolle.

Aiemmin Suomessa on todettu kolmella ihmisellä muuntuneen koronaviruksen aiheuttama tartunta.

STT

