Mitä pitäisi tehdä Trumpille?

Yhdysvalloissa pohditaan nyt kuumeisesti, mitä pitäisi tehdä presidentti Donald Trumpin kanssa. Virkakautta on jäljellä enää viikko, mutta presidentin toiminta kansankiihottajana vaatii toimenpiteitä.

Erityisen vaikea tilanne on Trumpin omalle puolueelle republikaaneille. Presidentin rymistelyä läpi kuluneen vaalikauden on katsottu välillä paheksuen, välillä läpi sormien. Arvostelua on hillinnyt pelko Trumpin uskollisten kannattajien lähtö puolueesta.

Demokraatit vaativat presidentti Trumpin pikaista erottamista. Tämä olisi mahdollista perustuslain mukaan, mutta vaatisi, että varapresidentti Mike Pence käynnistäisi menettelyn presidentin erottamiseksi.

Jos erottamismenettely ei etene, demokraatit jatkavat virkarikossyytteellä. Syytelista ei ole pitkä, mutta sitäkin painavampi. Kapinaan yllyttäminen on istuvalle presidentille vakava syytös. Syytelistalle voi nousta myös Georgian osavaltion vaaliviranomaisen painostusyritys.

Trumpista voi tulla Yhdysvaltojen ensimmäinen presidentti, joka joutuu vastaamaan virkarikossyytteeseen kaksi kertaa. Aiemmin Trumpia syytettiin Ukraina-kohusta, kun hän pyysi Ukrainan presidentiltä apua Joe Bidenin vastaiseen taisteluun vuoden 2019 syksyllä.

Presidentti Donald Trump on ilmeisesti pelästynyt vaatimuksia viraltapanosta, koska hän lopulta suostui paheksumaan kannattajiensa ryntäystä kongressiin ja väkivaltaa. Sama joukko, jota hän aiemmin kertoi rakastavansa, sai nyt moitteet.

Uusi virkarikossyyte ei välttämättä ehdi johtaa presidentin viraltapanoon, sillä aikaa on enää viikko. Syyte vaatii edustajainhuoneen ja senaatin hyväksymisen.

Syytettä ajavien tähtäin onkin kauempana. Virkarikossyytteellä halutaan estää, että Trump nousee uudestaan ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa.

Demokraateille syytteen ajamisesta oli helppo päättää. Tuleva presidentti Joe Biden on viisaasti pysynyt hiljaa taustalla, mutta paheksunut kyllä Trumpin toimintaa.

Republikaaneille tilanne on vaikeampi. Moni puolueen vaikuttajista haluaisi päästä eroon arvaamattomasta ja omapäisestä presidentistä, mutta pelkää, että Trumpiin uskova radikaali siipi katoaisi samalla puolueesta.

Virkarikossyyte voi lopulta tarjota myös republikaaneille kätevän tien päästä eroon hankalasta presidentistä.