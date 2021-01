MTV:n uutiset: Niko Ranta-aho otettu kiinni Espanjassa

MTV:n uutisten tietojen mukaan poliisi on ottanut kiinni uusista törkeistä rikoksista epäillyn Niko Ranta-ahon.

Kiinniotto tehtiin eilen tiistaina Espanjan Marbellassa sen jälkeen, kun Pirkanmaan käräjäoikeus oli vanginnut Ranta-ahon poissaolevana.

Tutkinnanjohtaja, keskusrikospoliisin (KRP) rikoskomisario Jari Räty vahvistaa STT:lle, että tutkinnassa on tehty eilen kiinniotto Espanjan Aurinkorannikolla. Hän ei ota kantaa kiinniotetun henkilöllisyyteen.

Ranta-ahoa epäillään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä veropetoksesta.

Ranta-aho on toinen pääsyytetty niin sanotussa Katiska-jutussa, jota käsiteltiin viime vuonna Helsingin käräjäoikeudessa.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/uusista-torkeista-rikoksista-epailty-niko-ranta-aho-on-otettu-kiinni-marbellassa/8035476

STT

Kuvat: