Sisäleikkipaikka Namila hakeutui konkurssiin – korona vei asiakkaat

Salossa Astrum-keskuksessa toimiva Sisäseikkailukeskus Namila on hakeutunut konkurssiin.

– Taustalla on monta asiaa, ja korona on se pääsyy. Kymmenen kuukautta ollaan taisteltu sitä vastaan, ja nyt näyttää, että tilanne jatkuu samanlaisena pitkälle syksyyn. Asiakkaita on vain liian vähän. Ymmärrän kyllä, etteivät ihmiset uskalla tulla, Namilan yrittäjä Lissy Mesipuu sanoo.

Mesipuu sanoo hoitaneensa Namilaa yhdessä miehensä Timo Lembergin kanssa. Timo Lemberg menehtyi viime marraskuussa.

– Voimavarat eivät valitettavasti enää riitä hoitamaan koko toimintaa yksin, Mesipuu toteaa.

Namilan omistava Salon Lastenleikki Oy haki konkurssia 8. päivä tammikuuta.

Toistaiseksi toiminnalle ei ole ilmaantunut jatkajaa eikä neuvotteluja liiketoiminnan myynnistä ole käyty.

– Kymmenen vuotta ehdimme tätä tehdä, joten totta kai konkurssi harmittaa kovasti. Toivon koko sydämestäni, että Namila jäisi Saloon ja joku muu voisi tarjota lapsille kivan leikkipaikan jatkossa, Mesipuu sanoo.

Namila on toiminut Astrum-keskuksessa lokakuusta 2014 alkaen. Ennen muuttoa Namila oli toiminut Anjalan teollisuusalueella Kiertokadulla, jossa se avautui marraskuussa 2010. Yritys hakeutui ennen Astrum-keskuksessa tapahtunutta uutta aloitustaan myös konkurssiin.

Namilan yrittäjinä toimivat molemmissa sijainneissa Timo Lemberg vaimonsa Lissy Mesipuun kanssa.

Astrum-keskuksen toimitilojen vuokrauksesta vastaava Jarmo Seppälä harmittelee Namilaa koskevia uutisia.

– Meillä ei tässä vaiheessa ole vielä tietoa, mitä leikkipuistolle ja tämän toimitiloille tapahtuu. Meidän näkökulmasta olisi tietenkin toivottavaa, että Namila voisi jatkaa ja sisäleikkipuistotoimintaa olisi jatkossakin Astrum-keskuksessa tavalla tai toisella.

Seppälän mukaan korona on näkynyt toki Astrum-keskuksessakin, mutta hän uskoo, että sisäleikkipuistolle olisi yhä kysyntää.

– Vastaavaa tarjontaa ei Salossa ainakaan ole, Seppälä sanoo.

Julkisten taloustietojen mukaan Salon Lastenleikki Oy:n liikevaihto oli viime vuonna noin 200 000 euroa, ja liiketoiminnan tulos oli tappiollista 65 000 euroa.