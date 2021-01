New Yorkissa asianajajaliitto selvittää, voisiko se poistaa jäsenyyden Trumpin lakimieheltä Rudy Giulianilta

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion asianajajaliitto on aloittanut selvityksen väistyvän presidentin Donald Trumpin lakimiehen Rudy Giulianin potkimiseksi liitosta.

Asiasta kertoo uutiskanava CNN, jonka mukaan Giulianin erottamista liitosta selvitetään muun muassa Trumpin kannattajien keskiviikkoisen kongressitalon valtausyrityksen vuoksi.

Syitä erottamiselle olisivat Giulianin mahdollinen osallisuus kannattajien yllyttämisessä sekä pyrkimykset muuttaa presidentinvaalien tulosta.

NYSBA:n jäsenyys on uutiskanavan mukaan vapaaehtoista, eikä liitto voi täten estää Giuliania toimimasta asianajajana. Vaikka Giuliani menettäisi liiton jäsenyyden, voisi hän tarvittaessa edustaa Trumpia mahdollisessa virkasyyteoikeudenkäynnissä.

https://edition.cnn.com/2021/01/11/politics/new-york-state-bar-association-rudy-giuliani/index.html

STT

