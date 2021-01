Niko Ranta-ahoa epäillään taas törkeistä huumausainerikoksista – vangittu tänään poissaolevana

Niko Ranta-aho on tänään vangittu poissaolevana Pirkanmaan käräjäoikeudessa epäiltynä kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Asia kerrotaan käräjäoikeudesta.

Vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Huumausainerikoksien epäillään tapahtuneen viime vuoden elo-marraskuussa Helsingissä ja Vantaalla. Törkeää veropetosta epäillään ajalla 2016-2020.

Tutkinnanjohtaja Jari Räty sanoo, että esitutkintaa ei ole mahdollista kommentoida juuri lainkaan.

– Esitutkinta on siinä vaiheessa valitettavasti, että ei vielä tässä vaiheessa voida, Räty sanoo STT:lle.

Räty ei kommentoi, milloin tai miten epäillyt rikokset tulivat poliisin tietoon. Epäilty vangittiin poissaolevana, sillä hän on tällä hetkellä ulkomailla.

– Hän ei ole välittömästi tavoitettavissa täältä Suomesta. Yksi syy on se, ja sen kummemmin en pysty sitä avaamaan.

STT ei ole vielä tavoittanut Ranta-ahon avustajaa kommentoimaan. Vangitsemisesta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

Myönsi lähes kaikki Katiska-syytteet

Ranta-aho on toinen pääsyytetty niin sanotussa Katiska-jutussa, jota käsiteltiin viime vuonna Helsingin käräjäoikeudessa. Asiassa odotetaan tuomiota tänä vuonna.

Syyttäjien mukaan Ranta-aho johti rikoskumppaninsa kanssa Espanjasta käsin doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaatiota. Syyttäjien mukaan Suomeen on tuotu 17 kiloa kokaiinia, yli 200 kiloa amfetamiinia, reilut satatuhatta ekstaasitablettia ja muun muassa metamfetamiinia, LSD:tä ja hasista. Esitutkinnan mukaan huumeilla tienattiin yli kymmenen miljoonaa euroa rikoshyötyä.

Ranta-aho oli Katiska-tutkinnan takia tutkintavankeudessa lähes vuoden, mutta vapautui viime vuoden kesäkuussa. Hän on siis ollut vapaalla, kun uusien huumerikosten epäillään tapahtuneen.

Ranta-aho on tunnustanut lähes kaikki syytteet Katiska-jutussa. Maaliskuussa Ranta-aho myös johdatti poliisit maastokätköille, joista löytyi kymmeniä kiloja huumeita.

Katiska-juttu on poikkeuksellisen laaja. Käräjäoikeuden mukaan se ei ole koskaan käsitellyt yhtä suurta huumejuttua.

