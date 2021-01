Noin 12 000 uutta alokasta aloittaa tänään palveluksensa. Maavoimissa palveluksensa aloittaa noin 9 500 alokasta ja loput jakaantuvat Merivoimien, Ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.

Eniten alokkaita vastaanottavat Maavoimien suuret joukko-osastot Porin prikaati, Karjalan prikaati ja Kainuun prikaati.

Koronapandemia näkyy alokkaiden koulutuksessa muun muassa siten, että hygieniaohjeistuksen noudattamista valvotaan erityisen tarkasti. Pandemian vuoksi myös vierailuja varuskunta-alueille rajoitetaan. Varusmiesten vakuutus- ja valatilaisuuksia voi seurata maksuttoman verkkolähetyksen kautta.

Koronapandemian vuoksi myös alokkaiden koulutusaikoja on sopeutettu. Aloittavat varusmiehet ja kouluttava henkilökunta jaetaan pääsääntöisesti kolmeen ryhmään, joista kukin ryhmä on kuuden viikon alokasjaksolla vuorollaan neljä viikkoa koulutuksessa ja kaksi viikkoa vapaalla. Alokasjakson ensimmäinen viikko tulee olemaan kaikille palvelusta. Tällaista käytäntöä on noudatettu viime maaliskuusta alkaen.

STT

Kuvat: