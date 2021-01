Norjassa löydetty maanvyörymän jäljiltä ensimmäinen kuolonuhri – kateissa olevien etsinnät jatkuvat

Norjan maanvyöryalueelta on tänään löydetty yksi kuolonuhri, kertoi poliisin edustaja Roy Alkvist tiedotustilaisuudessa. Kateissa on edelleen yhdeksän ihmistä, joiden etsinnät jatkuvat.

– Me jatkamme väsymättä etsintöjä, hän sanoi.

Alkvist ei halunnut kertoa vainajan sukupuolta tai ikää, koska omaisille ei ollut asiasta vielä kerrottu.

Maanvyöry tapahtui Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna. Alueelta on evakuoitu ainakin satoja ihmisiä, mutta evakuointitarpeessa olevia ihmisiä arvioitiin tuoreeltaan olevan pitkälti toistatuhatta.

Onnettomuusalue on vanhaa merenpohjaa, ja syvältä maan alta löytyy suuria savikerroksia.

Saven päälle on asetettu styroksilaattoja

Pelastustyöntekijöiden operatiivinen johtaja Harald Wislöff sanoi aiemmin, että eloonjääneitä voi vielä löytyä, jos he ovat jääneet kiinni paikkaan, jossa saa happea. Arviosta kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK.

– Etsimme edelleen eloonjääneitä. On selvä, että tilanne ei näytä kovin hyvältä, mutta tämä on edelleen pelastusoperaatio eikä vainajien etsintä, Wislöff sanoi.

Sää tapahtumapaikalla on pakkasen puolella ja lunta pyryttää. Wislöffin mukaan raunioissa voi kylmyydestä huolimatta selviytyä päivien ajan.

Norjan vesi- ja energiaviranomaisen (NVE) edustaja Toril Hofshagen varoitti tiedotustilaisuudessa, että savimassat voivat lähteä uudelleen liikkeelle.

Ruotsi on lähettänyt paikalle 14 hengen pelastajaryhmän, joka on erikoistunut vaativiin etsintätöihin. Ruotsalaispelastajien yhteyshenkilö Tomas Norberg sanoi maaston olevan kuin jogurttia.

– Joten kaikki liikkuminen sinne on tapahtunut helikopterin avulla, mikä on vaikeuttanut työtä, hän sanoi.

Paikalle oli tuotu sillanrakentamiseen tarkoitettu armeijan sotilasajoneuvo, jonka kuitenkin arveltiin olevan liian painava. Pelastushenkilöstö onkin käyttänyt saven päälle asetettuja styroksilaattoja, jotta pelastajat pääsisivät eteenpäin mahdollisimman turvallisesti.

Eloonjääneitä etsitään saven päälle jääneistä taloista

Operaatiojohtaja Ketil Lundin mukaan tarkoitus on edetä 700 metriä pitkän ja 300 metriä leveän vyöryalueen turvallisemmalta puolelta eli lännestä päin. Tarkoitus ei ole tehdä kaivauksia vaan tutkia savimassojen päälle jääneitä rakennuksia.

– Olemme valikoineet ne alueet, joilta todennäköisimmin voi löytyä eloonjääneitä, Lund sanoi.

Paikallisen poliisin edustaja Karianne Knudsen kertoi uutistoimisto TT:lle uskovansa, että kadonneista moni on kuollut. Vyörymävaaran takia pelastustyö on ollut erittäin vaikeaa, eivätkä pelastajat ole toistaiseksi päässeet liikkumaan raunioissa. Apuna etsinnöissä on käytetty lennokkeja, lämpökameroita ja helikoptereita. Kateissa on sekä aikuisia että lapsia.

Dagbladetin mukaan raunioista pelastettiin uudenvuoden yön aikana kääpiövillakoira Milli, joka saatiin palautettua omistajalleen.

Kuntaa varoitettiin rakentamisesta jo vuosia sitten

Hydrologi Steinar Myrabö sanoo Eidsvoll Ullensaker Blad -lehdelle varoittaneensa kuntaa jo vuonna 2008, kun aluetta aiottiin alkaa rakentaa. Hän oli silloin Norjan rautatielaitoksen pääinsinööri. Tuolloin alueella tulvi puro, mistä seurasi eroosiota. Hän kehotti kuntaa silloin keskeyttämään rakennustyöt alueella ja tarkastelemaan vesitilannetta.

– Kukaan ei tiedä, mikä aiheutti tämän romahduksen, mutta tiedän, että kunta ei kuunnellut varoitusta.

Alue oli kuitenkin noteerattu korkeimpaan eli viidenteen riskiluokkaan sortumavaaran takia, kun rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005. Norjan geotekninen instituutti NGI vaatii näissä tapauksissa tarkkoja maaperätutkimuksia, ja rakennuttaja Odd Saether sanoo, että ohjeita noudatettiin.

Ilmakuvat alueelta näyttävät, että siellä kasvoi puita ennen rakennustöiden aloittamista. Kun työt valmistuivat, oli kaikki puut kaadettu.

STT

