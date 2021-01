Norjan vyöryuhrien tunnistaminen jatkuu – kuolonuhrien joukossa mies ja hänen kaksivuotias tyttärensä

Norjan maanvyörymäalueelta löydettyjen kuolonuhrien tunnistaminen jatkuu. Kuolleiden joukossa ovat muun muassa 40-vuotias mies ja hänen kaksivuotias tyttärensä.

Sunnuntaina alueelta löydettiin kolme uutta kuolonuhria. Yhteensä alueelta on nyt löydetty seitsemän kuollutta, joista viiden henkilöllisyys on vahvistettu.

Julkisuuteen on kerrottu lisäksi yli 50-vuotiaan naisen ja hänen 29-vuotiaan poikansa sekä perjantaina löydetyn 31-vuotiaan miehen henkilöllisyydet.

Kolme ihmistä on edelleen kateissa, mutta toivo heidän löytämisestä elossa oli hiipumassa sunnuntai-iltana.

Maanvyöry tapahtui Gjerdrumin kunnassa Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna.

STT

