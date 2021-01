Norjassa etsitään jo neljättä päivää maanvyöryn mahdollisia uhreja – ensimmäinen kuolonuhri löytyi eilen

Norjassa mahdollisten maanvyöryn uhrien etsinnät jatkuvat lauantaina jo neljättä päivää. VG-lehti kertoi myöhään perjantaina, että pelastustyöntekijät poistuvat vyöryalueelta yön laskeutuessa, sillä etsintöjen jatkamista pimeässä pidettiin liian vaarallisena. Etsintöjä on määrä jatkaa jälleen aamulla.

Perjantaina maanvyöryalueelta löydettiin yksi kuolonuhri. Poliisin mukaan yhdeksän ihmistä on yhä kateissa.

Maanvyöry tapahtui Gjerdrumissa Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna. Varsinainen vyöryalue on 700 metriä pitkä ja 300 metriä leveä.

