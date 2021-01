Norjassa löytyi kaksi uutta kuollutta vyöryuhria – pelastajat uskovat, että ilmataskuissa voi vielä olla ihmisiä elossa.

Norjassa koirapartio löysi lauantaina kaksi maanvyöryn alle jääneistä ihmisistä kuolleina. Poliisi ei tuoreeltaan kertonut uhrien ikiä tai sukupuolia. Ensimmäinen uhreista löydettiin iltapäivällä ja toinen alkuillasta Suomen aikaa.

Maanvyöryn mahdollisten uhrien etsinnät jatkuivat lauantaina heti päivän valjettua. Pelastajien mukaan etsinnät suunnattiin alueelle, joka oli valittu vyörymallinnusten perusteella todennäköisimmäksi paikaksi löytää maan alle jääneitä ihmisiä.

Työ alueella on hidasta, koska koko ajan on olemassa uusien maanvyöryjen vaara.

– Jatkamme kuitenkin etsintöjä niin pitkään kuin mahdollista, sanoi poliisioperaatiota johtava Roy Alkvist aiemmin lauantaina.

Viranomaisten mukaan keskiviikkona sattuneen vyöryn alta on edelleen mahdollista löytää ihmisiä elossa, vaikka mahdollisuudet koko ajan pienenevätkin.

– Luonnonvoimat ja aika eivät ole puolellamme. Olemme kuitenkin rajanneet alueen, josta voi löytyä ilmataskuja, ja sinne keskitämme nyt työmme, sanoi puolestaan poliisin edustaja Ida Melbo Öystese aiemmin päivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Vielä perjantaina pelastus- ja etsintätyöt alueella jouduttiin keskeyttämään pimeyden vuoksi noin iltaviideltä paikallista aikaa, koska niiden jatkamista pimeässä pidettiin liian vaarallisena. Lauantaina pelastajat saivat kuitenkin varmistettua evakuointitiet, joiden ansiosta etsintöjä pystyttiin jatkamaan myöhään yöhön.

Lauantain vastaisena yönä tapahtui myös uusi, pienempi maanvyöry.

Myös perjantaina maanvyöryalueelta löydettiin yksi kuolonuhri. Kateissa oli lauantai-iltana edelleen seitsemän ihmistä.

Vastaavaa ei ole koettu yli sataan vuoteen

Maanvyöry tapahtui Gjerdrumin kunnassa Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna. Varsinainen vyöryalue on 700 metriä pitkä ja 300 metriä leveä.

Alueelta on evakuoitu ainakin satoja ihmisiä, mutta evakuointitarpeessa olevia ihmisiä arvioitiin tuoreeltaan olevan pitkälti toista tuhatta. Kymmenen ihmisen on kerrottu loukkaantuneen vyöryssä, yhden heistä vakavasti. Taloja on tuhoutunut alle 30.

Norjan poliisin mukaan Gjerdrumista Nannestadiin johtava valtatie saatiin jälleen avattua. Se ehti olla kiinni keskiviikosta asti.

Norjan vesi- ja energiaviraston (NVE) edustajan Toril Hofshagenin mukaan näin suuri maanvyöry on erittäin harvinainen.

– Tällaista ei ole sattunut Norjassa sitten vuoden 1893. Uusia evakuointeja ei kuitenkaan toistaiseksi tarvita, eikä muualla Norjassa tarvitse pelätä vastaavaa, vakuutti Hofshagen.

Ruotsista paikalle lähetetty etsijäryhmä lähettiin kotimatkalle sen jälkeen, kun se saatiin korvattua norjalaisella ryhmällä.

STT

Kuvat: