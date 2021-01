On tavallaan epäreilua verrata Suomen ja Ruotsin menestystä jääkiekossa. Onhan Ruotsissa lähes tuplasti enemmän asukkaita.

Peli muuttuu kuitenkin reiluksi, kun huomioidaan pelaajien määrä. Kun miehet ja juniorit lasketaan yhteen, on Suomessa kansainvälisen jääkiekkoliiton kirjanpidon mukaan 65 157, Ruotsissa 65 450 jääkiekkoilijaa. Luvut ovat hämmästyttävän lähellä toisiaan.

Ei nosteta kissaa pöydälle. Napataan sinne sen sijaan Suomen leijona ja Ruotsin kruunu. Nyt lasketaan, kumpi on ollut 2000-luvulla parempi miespuolinen jääkiekkomaa.

Vertailuun otetaan MM-kilpailut sekä miesten että alle 20- ja alle 18-vuotiaiden osalta. Sekä tietysti olympialaiset ja maailmancup, yleisesti käytettynä englanninkielisenä nimenään World Cup.

Maailmanranking määräytyy pitkälti mainittujen miesten turnausten pohjalta. Silti silläkin on oma arvonsa kokonaisuutta tarkastellessa.

Eikä pidä unohtaa NHL-liigaa. Sen loistavien tilastosivujen avulla pystyy katsomaan myös yksilöiden menestystä maailman kovimmassa sarjassa.

Kilpailuasetelma ei monen suomalaisen mielessä rakkaammaksi tule kuin mitä se jääkiekossa Ruotsia vastaan on. Asetelma puhuttaa taas kerran, kun joukkueet osuivat vastakkain alle 20-vuotiaiden MM-puolivälierään lauantain ja sunnuntain väliselle yölle.

Ennen laskelmia ajatukset ovat ristiriitaiset. Muistissa ovat tietysti Suomen miesten ja nuorten useammat maailmanmestaruudet. Olisivatko sinivalkoiset jopa edellä näissä katsannoissa?

Enimmäkseen eivät ole. Keskimääräisissä loppusijoituksissa Ruotsi on ollut 20 viime vuoden aikana edellä niin olympialaisissa, World Cupissa, miesten MM-kisoissa kuin alle 20-vuotiaiden MM-kisoissakin. Ainoan poikkeuksen muodostavat alle 18-vuotiaiden MM-kisat, joissa Suomi on edellä pienen aavistuksen verran.

Dramaattisia erot eivät ole, loppusijoituksissa järjestään noin puolen luokkaa. Eli siinä missä Ruotsi on päätynyt alle 20-vuotiaiden kisoissa tavallisimmin neljänneksi, on Suomen keskiarvosijoitus 4,6. Samankaltaiset ovat marginaalit miesten karkeloissa.

Suomi voi hakea lohtua siitä, että sillä on enemmän mitaleita turnauksista, joissa ovat olleet mukana maailman parhaat pelaajat. Olympialaisista ja World Cupista arvometalleja löytyy neljä, Ruotsilta kolme. Kun NHL-pelaajat olivat poissa olympia-Pyeongchangista 2018, ei kumpikaan yltänyt välieriin.

Alle 18-vuotiaissa Suomi on ollut niskan päällä siitä asti, kun MM-kisoja on järjestetty vuodesta 1999 lähtien. Toisaalta Suomellakin parhaat tulokset ovat tulleet miesten MM-kilpailuista. Niissä voimasuhteet ovat vielä 2000-luvullakin olleet perinteisesti kallellaan Eurooppaan, kun a) kisat pelataan enimmäkseen Euroopassa ja b) NHL-pelaajien osuus on pieni.

Maailmanranking perustuu siis olympialaisten ja aikuisten MM-kisojen tuloksiin. Siksi ero siinä on Ruotsin eduksi suurempi kuin yksittäisissä turnauskategorioissa.

Positiivisuutta voi harjoittaa siinä, että viimeisen kymmenen vuoden ranking-sijoissa paremmuus on mennyt tasan 5–5. Tämänhetkisessä noteerauksessa leijona on niukasti kruunun edellä sijalukujen ollessa kolme ja neljä. Kärkipaikkaa pitää Kanada ennen Venäjää.

20 vuoden mittaisessa juoksussa maajoukkuetuloksia ynnätessä trendi on kuitenkin ollut Ruotsille edullinen.

VERTAILUSSA SUOMEN JA RUOTSIN MIEHET 2000-LUVULLA

Ne pienet ja NHL:n isot erot

Olympialaiset ja World Cup

Mitalit: Suomi 0–2–2, Ruotsi 1–1–1

Loppusijoitukset keskimäärin: Suomi 4,3–Ruotsi 3,8

Miesten MM-kilpailut

Mitalit: Suomi 2–4–3, Ruotsi 4–3–5

Loppusijoitukset keskimäärin: Suomi 3,8–Ruotsi 3,3

Alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut

Mitalit: Suomi 3–1–4, Ruotsi 1–5–2

Loppusijoitukset keskimäärin: Suomi 4,6–Ruotsi 4,0

Alle 18-vuotiaiden MM-kilpailut

Mitalit: Suomi 3–3–4, Ruotsi 1–4–4

Loppusijoitukset keskimäärin: Suomi 4,1–Ruotsi 4,2

Keskimääräinen miesten maailmanrankingin sijoitus 2003–2020

Suomi 3,6–Ruotsi 2,6

NHL-pelaajat

Suomi 148 kenttäpelaajaa + 28 maalivahtia = yhteensä 176

Ruotsi 241 kenttäpelaajaa + 26 maalivahtia = yhteensä 267

Yli sata NHL-ottelua pelanneet: Suomi 85–Ruotsi 155

NHL-runkosarjan tehopisteet: Suomi 13 603–Ruotsi 29 897

Suomen osalta karu NHL

NHL:n osalta vertailun tulokset ovat Suomen kannalta huomattavan paljon karumpaa luettavaa. Taalajäillä sinikeltainen on ollut kenttäpelaajien kohdalla kovin paljon sinivalkoista vallitsevampi väriyhdistelmä.

Ruotsissa syntyneitä NHL-pelaajia on tällä vuosituhannella ollut 267, Suomessa syntyneitä 176. Pidemmäksi ajaksi liigapaikan vakiinnuttaneiden eli yli sata NHL-ottelua pelanneiden osalta suhdeluku näyttää samaa luokkaa.

Vielä radikaalimpi ero tulee kuitenkin tehopisteissä. Ruotsalaiset ovat tehneet niitä yli tuplasti enemmän kuin suomalaiset.

Siinä missä pelaajien yhteismäärässä ruotsalaisenemmistö ei ole läheskään sataa prosenttia suomalaisia suurempi, on pisteissä näin jo selvästi. Toisin sanoen ruotsalaisia on riittänyt NHL:n tähtikategoriaan todella paljon enemmän.

Kaudesta 2015–2016 tähän päivään ruotsalaispelaajia on ollut 149, suomalaisia 76. Ero ei siis ole lähihistoriassakaan ollut pienenemään päin.

Pieni lohdutuksen sana saadaan maalivahdeista, jotka eivät suuremmin pysty näihin tehopistetilastoihin vaikuttamaan. Suomessa on ollut 2000-luvulla 28 vähintään yhdessä ottelussa pelannutta maalivahtia. Tämä päihittää Ruotsin määrän kahdella ”veskarilla”.

Toinen iloisen ajattelun kautta etenevä asia: kärkipään NHL-varauksissa ollaan lähihistoriassa melko tasoissa. Suomalaisia on vuodesta 2016 lähtien varattu ensimmäisellä kierroksella 16, ruotsalaisia 17.

Naisissa on menestys

Suomen naiset ovat onnistuneet jalostamaan arvokisamenestyksen ylivoimaisesti Ruotsia paremmaksi. Vaikka Ruotsissa on kansainvälisen liiton mukaan lähes 2 000 naispelaajaa enemmän, ovat tulokset olleet koko historian ajan vahvasti suomalaisten eduksi.

2000-luvun tarkastelujaksossa on pelattu 14 naisten MM-turnausta. Suomi on ollut niistä jokaisessa välierissä, Ruotsi vain neljä kertaa neljän parhaan joukossa. Suomella on kymmenen arvokisamitalia Ruotsin kolmea vastaan.

Juuri nyt erot ovat suorastaan dramaattisia: Suomi on maailmanrankingin kolmas, Ruotsi yhdeksäs.