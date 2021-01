Nuoret Leijonat lähtee MM-pudotuspeleihin ennakkosuosikkina Ruotsia vastaan

Varoitus Suomelle ennen jääkiekon nuorten MM-kisojen puolivälieräpeliä Ruotsia vastaan: lauantaina Kanadan Edmontonissa on vastassa erittäin ärsytetty alle 20-vuotiaiden MM-miehistö.

Ruotsi ei ole joulunseudulla alkaneessa MM-turnauksessa erityisesti vakuuttanut, pikemminkin päinvastoin. Maa oli pelannut vuodesta 2006 lähtien MM-kisoissa 54 alkulohko-ottelua peräkkäin ilman tappiota, kunnes Venäjä voitti B-alkulohkon viimeistä edellisessä ottelussa Ruotsin jatkoajalla 4-3.

Nyt jos koskaan A-alkulohkossaan toiseksi sijoittunut Suomi on ennakkosuosikki oman lohkonsa kolmosta Ruotsia vastaan. Naapurimailla ei ole poikkeukselliselta koronakaudelta ole maaottelukohtaamisia, mutta Nuoret Leijonat on myöhään lauantaina alkavassa MM-puolivälierässä liki kaikilla mittareilla ennakkosuosikki.

– Aika evenistä (tasoista) lähdetään. Ei tässä selvää suosikkia ole, Suomen päävalmentaja Antti Pennanen toppuutteli Edmontonista STT:lle.

Jäähyjä kartettava

Suomen valmennusjohto on pitkin MM-turnausta puhunut jäähyjen välttämisestä. 1-4-tappio-ottelussa suurinta mestarisuosikkia Kanadaa vastaan alkulohkon päätteeksi tavoite ei täysin onnistunut. Nuorille Leijonille vihellettiin viisi kaksiminuuttista, vastustajalle yksi.

– Olimme Kanadaa perässä, joten jouduimme rikkomaan. Vastustaja oli erinomainen, Pennanen myönsi.

Sanoma on selvä. Suomen on oltava lauantaina jäällä aloitteellinen.

– Jos pystymme pitämään kiekkoa, jäähyjen riski pienenee. Pennanen järkeili.

Kanada-peli oli sinänsä Suomelle oivaa oppia tulevaan.

– Se oli erinomainen kokemus. Saimme oppia kansainvälisestä vaatimustasosta.

Suomi jyrää ylivoimalla

Suomen maalivahtina Ruotsia vastaan aloittaa neljästä alkulohko-ottelusta kolme pelannut Kari Piiroinen. Ruotsilla on lievä maalivahtiongelma, jonka myöntää myös MM-joukkueen päävalmentaja Joel Rönnmark.

Ennen MM-kisoja koronaviruksen pahasti kurittama Ruotsi päätti alkusarjansa 3-4-jatkoaikatappioon ja 0-4-häviöön Yhdysvalloille.

Rönnmarkin mukaan Suomi on Ruotsille mieleinen vastus puolivälierissä.

– Suomen kohtaaminen on aina erityinen tapaus, joten siitä tulee hiivatin kivaa, Rönnmark ennakoi.

– Suomella on todella hyvä ylivoima, joten se meidän täytyy kyetä rikkomaan, emmekä voi ottaa liikaa jäähyjä.

Turnausten tilastojen perusteella Suomi on ollut Ruotsia parempi maalinteon tehokkuudessa, ylivoimassa ja varsinkin alivoimapelissä. Suomi on myös ottanut lähes tuplasti vastustajaa enemmän jäähyjä.

Maalivahtitilastoissa Piiroisen päästettyjen maalien keskiarvo 2,01 on ruotsalaisvahteja parempi. Piiroisen torjuntaprosentti 91,78 on huonompi kuin Jesper Wallstedtin 92,31, mutta parempi kuin Hugo Alnefeltin 90,20.

Reima Rautiainen

STT

