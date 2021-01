Nuoret Leijonat taistelee pääsystä MM-mitalipeleihin – koronan kurittama Ruotsi lähtee puolivälierään altavastaajana

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-turnauksen pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Kanadassa puolivälierissä Ruotsin.

Suomi sijoittui MM-lopputurnauksen A-alkulohkossa Kanadan jälkeen toiseksi. Ruotsi oli B-lohkon kolmas.

Ruotsi hävisi Kanadan MM-turnauksessa alkulohkossaan ensimmäistä kertaa 14 vuoteen, kun Venäjä otti Edmontonissa jatkoaikavoiton. Suomi voitti alkulohkossaan Saksan, Sveitsin ja Slovakian, kunnes hävisi lohkopeliensä päätteeksi turnauksen järjestäjämaalle Kanadalle 1-4.

Suomi sai alkulohkon päätösottelussa viisi kahden minuutin jäähyä, Kanada yhden.

– Olimme Kanadaa perässä, joten jouduimme rikkomaan. Vastustaja oli erinomainen, Suomen päävalmentaja Antti Pennanen kertoi.

Suomen on oltava puolivälierässä Ruotsia vastaan jäällä aloitteellinen.

– Jos pystymme pitämään kiekkoa, jäähyjen riski pienenee, Pennanen järkeili.

Turnausten tilastojen perusteella Suomi on ollut ennen kisoja koronan kurittamaa Ruotsia parempi maalinteon tehokkuudessa, ylivoimassa ja varsinkin alivoimapelissä. Suomi on myös ottanut lähes tuplasti vastustajaa enemmän jäähyjä.

Suomen ja Ruotsin ottelu alkaa Suomen aikaa kello 22.30. Ottelun voittaja selviytyy neljän parhaan joukkoon mitalipeleihin.

Reima Rautiainen

STT

