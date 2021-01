Nuorten koronateksteissä tyyli on vapaa – sano se runolla tai riimillä

Miten poikkeuksellinen koronavuosi on vaikuttanut nuoriin? Kysymyksen heittävät Salon nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajat Hilma Anttonen ja Jukka Vaso. He odottavat vastauksia nuorilta sähköpostitse kevään ajan. Tyyli on vapaa. Runot, riimit, tekstit, kaikki käyvät.

Ajatus tekstienkeruuprojektista on nuorelta lähtöisin.

– Meillä oli syyslomalla luovan kirjoittamisen paja. Siellä yksi nuori sanoi, että olisipa joku paikka, mihin voisi laittaa näitä, Anttonen kertoo.

Pajaan liittyen salolainen yrittäjä Samuli Lindgren teki verkkosivut, joilla nuorten tekstit aikanaan julkaistaan.

– Vuosi 2020 oli kaikille erikoinen. Nyt nuoret saavat kirjoittaa omilla sanoilla vapaasti koronan vaikutuksista. On kiva kuulla, mitä he miettivät, Vaso toteaa.

Tekstejä voi lähettää omalla nimellä tai nimimerkillä. Yläikäraja on 29 vuotta.

Vaso ja Anttonen lukevat kaiken ennen julkaisemista.

– Meillä on pieni sensuuri. Teksteissä ei saa olla vihapuhetta tai solvauksia.

Aikaa kirjoittamiselle on koko kevät. Kyse ei ole kilpailusta, eikä palkinnoista.

– Tarvitseeko kaikesta aina palkita? Tässä annetaan nuorelle mahdollisuus kirjoittaa. Kirjoittamalla saa oman äänensä uuluviin, Vaso sanoo.

Lähtökohtaisesti tekstit julkaistaan verkkosivulla. Jos matkan varrella ilmenee, että joku nuori haluaa tehdä teksteistä kirjan, sekin voi olla mahdollista.

Korona on näkynyt ja tuntunut nuorisotiloissa. Keväällä virus sulki tilat kokonaan ja syksyllä tuli rajoituksia henkilömääriin.

Kun nuorisotilat 11. tammikuuta aukeavat lomien jälkeen, niissä saa olla kerralla korkeintaan 10 henkilöä. Tämän takia on tehty ryhmityksiä ja rytmityksiä niin, että mahdollisimman moni pääsisi olemaan ja harrastamaan kavereiden kanssa.

– Koronasulun jälkeen huomasi, että nuoret kaipasivat tekemistä ja olemista. Syksyllä nuorisotilojen tarve korostui. Odotus oli ollut kova, että pääsee kouluun ja nuorisotilat aukeavat, Hilma Anttonen sanoo.

Erikoistilanteissa nuorisopalvelut on muun muassa jalkautunut kaupungille ja kylille nuorten joukkoon.

– Viime kesänä nuoriso-ohjaajilla oli käytössä kesäkaara. Menimme ympäri Saloa uimarannoille, mukana oli säkkituoleja, pelejä ja musat. Oli todella vilkasta, hän kertoo.

Todennäköistä on, että kesäkaara kiertää myös tulevana kesänä.

Koronavuoden tekstit lähetetään sähköpostitse hilma.anttonen@salo.fi ja jukka.vaso@salo.fi.