Syyttäjä: Öljynvälitysyhtiö GT Trading Finland siirsi miljoonia euroja laittomana varojenjakona – ex-toimitusjohtajalle vaaditaan vankeutta

Syyttäjä vaatii öljynvälitysyhtiö GT Trading Finlandin (GTF) entiselle toimitusjohtajalle ehdotonta vankeutta useista törkeistä talousrikoksista.

Laajan vyyhdin pääjuttu koskee syytettä törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Haastehakemuksen mukaan syytetty luovutti öljykauppaa käyneen GTF:n omaisuutta laittomana varojenjakona yhteensä miljoonien eurojen edestä.

– GT Trading Finlandin kaikki realisoitavissa oleva omaisuus on siirretty pois yhtiöstä läheisyhtiöille, sanoi erikoissyyttäjä Riitta Partia STT:lle.

Syyttäjän mukaan näin luovutettiin perusteettomasti GTF:n varoja yhteensä 7,3 miljoonaa euroa sekä lisättiin yhtiön velvoitteita kolmella miljoonalla eurolla. Teot tapahtuivat vuosina 2011-2013.

Toiminnalla pahennettiin oleellisesti yhtiön maksukyvyttömyyttä sekä aiheutettiin huomattavaa vahinkoa velkojille, syyttäjä katsoo.

Haastehakemuksen mukaan GTF oli ylivelkainen ja maksukyvytön viimeistään vuonna 2011. Yhtiö asetettiin konkurssiin keväällä 2013.

Oikeudenkäynti alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjä Partian mukaan pääjuttu on talousrikosasiana isommasta päästä, kun aiheutettu vahinko on noin kymmenen miljoonaa euroa.

– Ei tavaton, mutta ei nyt jokapäiväinenkään, Partia luonnehti.

Syytetty ex-toimitusjohtaja kiistää syyllistyneensä mihinkään rikokseen japitää syytteitä perusteettomina.

Syytetyn puolustuksen mukaan GTF:n konkurssin syynä oli pitkälti se, että yhtiö kohtasi erittäin suuria vaikeuksia Suomen Tullin kanssa. Puolustuksen mukaan yritystoiminnan ongelmat olivat yllättäviä ja tilanne heikkeni todella nopeasti syksyllä 2012.

Huoltovarmuuskeskus suurimpia velkojia

Helsingin Sanomien mukaan Huoltovarmuuskeskus (HVK) oli vuonna 2012 myynyt 24 miljoonan euron arvosta raskasta polttoöljyä GT Trading Finlandille. Yhtiön heikko maksukyky havaittiin Huoltovarmuuskeskuksessa vasta sitten, kun yhtiö jätti laskuja maksamatta. Joulukuussa 2012 HVK teki tutkintapyynnön poliisille, HS kertoi.

Huoltovarmuuskeskuksen ja GT Trading Finlandin välisistä öljykaupoista ei ole nostettu erillisiä syytteitä. HVK on kuitenkin GT Trading Finlandin konkurssipesän suurimpia velkojia 17,2 miljoonan euron saatavallaan.

Muita isoja velkojia ovat Verohallinto ja ranskalaispankki BNP Paribas. Verottajan saatavat ovat noin 30 miljoonaa euroa ja BNP Paribasin noin 13 miljoonaa euroa. Yhteensä velkojilla on saatavia yli 90 miljoonaa euroa.

Syyttäjän mukaan vienti-ilmoituksissa väärää tietoa

Yhtiön ex-toimitusjohtajaa syytetään myös muun muassa törkeistä veropetoksista vuosina 2008-2012. Syyttäjän mukaan niissä on kyse lähes kuudesta miljoonasta eurosta.

Syyttäjän mukaan toimitusjohtaja antoi asiamiehen välityksellä Tullille väärää tietoa sisältäviä vienti-ilmoituksia. Niiden mukaan GT Trading Finlandin varastossa ollut lähes seitsemän miljoonan litran bensiinierä olisi ollut menossa vientiin EU:n ulkopuolelle Norjaan.

Syyttäjän mukaan polttoaine lastattiin Kotkassa laivaan, mutta sitä ei viety Norjaan, vaan lasti purettiin EU:n alueella. Veroilmoituksia ei kuitenkaan mitätöity, ja näin yhtiö vältti veroja miljoonien eurojen edestä, syyttäjä katsoo.

– Polttoaine on siirretty pois väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä vääränsisältöisten vienti-ilmoitusten perusteella viemättä sitä Euroopan unionin ulkopuolelle, syytteessä sanotaan.

Lisäksi ex-toimitusjohtajaa syytetään muun muassa törkeistä kirjanpitorikoksista ja törkeästä petoksesta. Osa syytteistä liittyy miehen toimintaan toisessa, lähes samannimisessä yhtiössä GT Tradingissa. Sekin on mennyt konkurssiin.

Syytetty kiistää kaikki syytteet.

Syytetyn oikeudenkäyntiavustajan Markus Liesegangin mukaan tapaus on kestänyt hyvin pitkään.

– Nyt vihdoin ja viimein päästään käsittelemään näitä asioita. Kaikki syytteet on näiltä osin kiistetty, mistä päämiestäni syytetään, Liesegang sanoi STT:lle käräjäoikeudessa.

Työntekijöille ja asiamiehille ei syytteitä

Esitutkinnassa useita GT Trading Finlandin työntekijöitä ja yhtiön toimintaan osallistuneita ihmisiä epäiltiin rikoksista, mutta syyttäjä päätyi kaikkien osalta jättämään syytteen nostamatta.

Kahta työntekijää epäiltiin avunannosta törkeään veropetokseen. Kyse oli siitä, että he olivat vuonna 2012 allekirjoittaneet väärää tietoa sisältäneet veronpalautushakemukset polttoaineen valmisteveron palautusta varten. Syyttäjä katsoi, etteivät työntekijät laatineet vääränsisältöisiä hakemuksia tahallaan vaan esimiehensä ohjeistuksesta ja päätöksestä ja jätti syytteet nostamatta.

Työntekijöitä, GT Trading Finlandin ex-toimitusjohtajaa ja yhtiön asiamiehiä epäiltiin myös törkeistä tulliselvitysrikoksista vuonna 2012. Heidän epäiltiin antaneen Tullille väärää tietoa öljyn tuonnista tai viennistä siten, että verotus tai valmisteveron maksamiseksi määrätty vakuus muodostui liian alhaiseksi. Syytteet työntekijöiden ja toimitusjohtajan osalta jätettiin nostamatta syyteoikeuden vanhenemisen takia. Asiamiesten osalta näyttöä epäiltyjen syyllisyydestä ei ollut tarpeeksi.

