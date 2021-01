Nina Manninen (s. 1981) kiskoo ylleen mustat työhousut ja collegepaidan, ja päivä Orikedon Autoklinikalla voi alkaa. Jonakin toisena päivänä hänen pukeutumiseensa voi mennä lähes tunti, kun hän pukee ylleen renessanssiajan puvun, samanlaisen kuin Suomen herttuattarella Katariina Jagellonicalla (1526–83).

Manninen on koulutukseltaan arkeologi, mutta vuoden alussa hän päätti tarttua toiseen kiinnostuksen kohteeseensa eli autoihin. Nyt hän opiskelee oppisopimuksella automaalariksi. Vuoden alussa Manninen pääsi myös tohtorikoulutusohjelmaan, eli samalla hän tekee väitöstutkimusta Katariina Jagellonican omaisuudesta.

– En tiedä, miksi pitäisi valita. Miksei voisi tehdä molempia, hän naurahtaa.

– Onhan prinsessavaatteiden tutkimuksessa ja auton maalauksessa ristiriita. Mutta en minä koe, että ne olisivat ihan eri maailmoja.

Kun Puolan kuninkaan sisar Katariina Jagellonica muutti Suomeen joulukuussa 1562, hän oli kolme vuotta nuorempi kuin Nina Manninen nyt, 36-vuotias. Jalosukuinen puolatar oli juuri naitettu Ruotsin valtakuntaan kuuluneen Suomen hallitsijalle, herttua Juhanalle.

Jouluaattona Katariina saapui miehensä ja saattueensa kanssa kylmään, pimeään Turkuun. Nina Manninen tietää tarkasti, mitä hänellä oli mukanaan, sillä juuri sitä hän väitöksessään tutkii.

– Tavoitteenani on luoda ihmisille kuva siitä, millaista Turun linnassa oli Katariinan aikaan. Sitä ei ole tässä laajuudessa ennen tutkittu.

Turun linna on Manniselle yhtä tuttu ympäristö kuin autokorjaamo, tutumpikin. Hän ehti olla siellä vastaanottotyöntekijänä yli 10 vuotta ennen kuin aloitti kouluttautumisen uudelle alalle.

Kun hän pitkästä aikaa nousee kivisiä portaita linnan kolmanteen kerrokseen, jossa ovat Katariina Jagellonican käyttämät huoneet, hän henkäisee syvään.

– Nyt taas huomaan, kuinka mahtavat nämä ovat. Sen näkee paremmin, kun on välillä ollut poissa. Linna on paikkana aivan ihana.

Juuri vuodet Turun linnassa herättivät Mannisessa kiinnostuksen Katariina Jagellonicaan.

– Kuulin paljon Katariinaan liittyviä tarinoita, ja ajattelin monesta, että ne eivät voi pitää paikkansa. Sitten aloin tutkia. Ja koska olen arkeologi, minua kiinnostaa enemmän materiaalinen kuin kulttuurihistorialliset aspektit.

Tällä hetkellä tutkimus tosin etenee hitaasti, sillä työpäivän jälkeen ei väitöstyöhön riitä paljon virtaa. Mutta koska Manninen ei ole saanut tutkimukseensa apurahaa, tutkimustyön rinnalla on pakko tehdä muuta työtä. Ja automaalarin työ tuntuu hänestä nyt juuri oikealta.

– On vapauttavaa, kun saa vaihteeksi tehdä töitä kahdeksasta neljään ja keskittyä työhönsä itsekseen. Ja työkaverit ovat suhtautuneet aivan mahtavasti. En ole kuullut mitään kuittailuja sukupuoleni enkä ikäni puolesta, vaikka valtaosa muista työntekijöistä on nuorempia miehiä.

Manninen on tutkinut Katariinan vuonna 1562 kirjoitettua puolankielistä myötäjäisluetteloa. Sen mukaan Katariinalla oli muun muassa toista sataa pukua, henkilökohtaisia kylpy- ja hygieniatarvikkeita sekä hopeaesineitä, kuten kirkollisia astioita, pöytähopeita ja tarjoiluastioita.

Kuuluisin Katariina Jagellonicaan liittyvä tarina on, että hän toi Suomeen ensimmäisenä haarukan. Aterinhaarukkaa ei kuitenkaan hänen tuomissaan tavaroissa ollut.

– Siellä oli yksi kultahaarukka, kaksi kullattua lusikka-haarukka-yhdistelmää ja yksi isompi haarukka paistin leikkaamiseen. Ne kaikki oli tarkoitettu ruuan tarjoiluun, ruokailuvälineitä ei ollut, Manninen kertoo.

Hän uskoo, että Suomessa on kyllä tätä ennenkin ollut haarukoita, mutta niitä ei vain jostain syystä ole säilynyt.

– Arkeologina uskon, että jossain maan povessa lepäävät ne vielä vanhemmat haarukat. Ruotsin puolella kuitenkin tunnettiin jo ainakin paistihaarukka, niin miksi olisimme olleet takapajuisempia, kun emme olleet monessa muussakaan asiassa?

Katariinan varusteissa ei ollut myöskään oravannahkaisia alushousuja, jotka ovat omituisin häneen liitetty myytti. Katariinan aikana ei edes käytetty alushousuja.

– Sain selville, että tarina on saanut alkunsa 1970-luvulla Turun linnassa pidetyltä henkilökunnan kierrokselta, jossa on kerrottu kaikenlaisia hullunkurisia juttuja. Jotenkin tämä asia on jäänyt sieltä elämään. Tässä näkee, kuinka vaarallista on vitsailla, Manninen naurahtaa.

Historia on kiehtonut Kalajoelta kotoisin olevaa Mannista lapsesta asti.

– Jo ala-asteella tiesin, että minusta tulee arkeologi. Muistan myös, kuinka kuudennella luokalla teimme luokkaretken Turun linnaan.

Nuoruusvuosina Manninen alkoi harrastaa historian elävöittämistä, jota hän jatkoi pitkään ensin Oulussa Suomen Keskiaikaseurassa ja sitten Turussa Elävä Keskiaika ry:n riveissä. Harrastukseen kuuluu ajanmukaisten pukujen tekeminen, ja siksi hän innostui valmistamaan rekonstruktion myös Katariina Jagellonican asusta.

– Halusin kokeilla, osaisinko tehdä renessanssipuvun.

Manninen teki Pro gradu -tutkielmansa Katariina Jagellonican puvuista, ja siihen kuului osana päällyshameen rekonstruktio. Hän on tehnyt kokonaisen Katariinan asun ja samanlaisilla tekniikoilla kuin Katariinan aikaan eli käsin.

Alimmaiseksi Katariina puki pitkän pellavaisen aluspaidan, joka oli kirjailtu yleensä silkki- tai kultalangalla.

– 1500-luvulla osattiin valmistaa niin hienoa pellavaa, että siitä näkyi läpi, Manninen kertoo.

Seuraavaksi puettiin valkoinen, kaulan ja rinnan peittävä, edestä solmittava kaulavaate. Sen jälkeen vuorossa oli pitkä punainen hihaton alushame, joka oli sivuilta auki. Se kiristettiin istuvaksi nyöreillä. Kesäinen alushame oli vuorattu silkillä ja talvinen alushame turkiksilla.

– Naisten alushameet olivat 1500-luvulla punaisia ympäri Eurooppaa, koska punaista pidettiin hedelmällisyyden värinä.

Alusasun jälkeen tuli varsinainen puku, joka koostui erillisestä puolihameesta, liivimäisestä yläosasta sekä kaiken päälle tulevasta hihattomasta päällyshameesta. Hihat ovat irtonaiset.

– Hihat kiinnitettiin nauhoilla tai neuloilla. Englannin kuningatar Elisabetista tiedetään, että neuloja meni tuhansittain vuodessa, Manninen mainitsee.

Mannisen rekonstruoima puku on orvokinväristä verkaa ja mustaa samettia. Musta oli Katariinan puvuissa suosituin väri, mutta paljon oli myös ruskeaa ja punaista. Keltainen ja valkoinen kuuluivat vain tiettyihin juhlatilaisuuksiin.

Asu viimeistellään päähineellä, ja naimisissa olevalla naisella oli sen päällä vielä pitkä huntu.

– Aina puhutaan siitä, paljonko ritarin varusteet painoivat. Mutta kyllä myös naisen asu painoi, Manninen huomauttaa.

Kun Nina Manninen on pukenut koko asukokonaisuuden päälleen, aikaa on mennyt kahdelta ihmiseltä melkein tunti. Ylimysnaisen renessanssipukuun ei pysty pukeutumaan yksin.

Kun Juhana ja Katariina asettuivat väkensä kanssa Turun linnaan, sinne muodostui pienimuotoinen renessanssihovi. Tuota aikaa muistellaan yleensä Turun linnan loisteliaimpana aikana.

Hämmentävää on, että kysymys oli vain kahdeksan kuukauden mittaisesta ajasta. Katariina joutui Suomeen tultuaan keskelle veljesriitaa, joka huipentui siihen, että Juhanan veli, Ruotsin kuningas Eerik XIV vangitsi Juhanan. Hän miehitti joukkoineen kaupungin ja passitti Juhanan Tukholmaan Gripsholmin linnaan.

Katariina seurasi miestään vapaaehtoisesti vankeuteen ja sai nelivuotisena vankeusaikana kolme lasta. Kun Eerik sitten syrjäytettiin valtaistuimelta, Juhana kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi ja Katariina kuningattareksi. Katariina ehti kantaa kruunua 16 vuotta, kunnes kuoli 56-vuotiaana.

Katariinan maine Suomessa on hämmästyttävän suuri, vaikka hän viipyi täällä vain hetken. Mannisen mukaan hän ei myöskään tuonut mukanaan mitään aivan uutta.

– Toisaalta, hänen rikkautensa oli uutta. Turun porvaristolla oli ollut ennenkin espanjalaismuotia, seinävaatteita ja istuintyynyjä, mutta Katariina toi hienompia. Sellaista ylellisyyttä ei Suomessa oltu ennen nähty. Ja olihan hän kulttuurivaikuttaja. Hän oli katolinen, ja hänen aikanaan Naantalin luostari hetkeksi elpyi.

Manninen pitää Katariinan ja Juhanan aikaa Turun linnassa kuitenkin ylimainostettuna. Hänestä linna eli loisteliainta aikaansa jo 1320-luvulla Matias Kettilmundinpojan valtakaudella.

– Silloin Turun linnassa oli eurooppalainen ritarihovi, mutta jostain syystä siitä ei puhuta niin paljon.

Katariinan omaisuus hävisi maailman tuuliin, sillä kun Eerikin joukot valtasivat Turun linnan, ne ryöstivät esineitä ja sekasorron keskellä tavaraa varasti myös linnan oma henkilökunta. Vangitun herttuaparin jäljelle jäänyt omaisuus takavarikoitiin ja vietiin Ruotsiin. Siitä tehtiin ruotsinkielinen inventaarioluettelo, jota Manninen väitöstutkimuksessaan analysoi.

– Voi olla, että jossain suomalaisessakin suvussa on säilynyt tässä yhteydessä sukuun päätynyt esine. Vaikka kyllä se luultavasti olisi tullut esille, hän arvelee.

Virallisten tietojen mukaan Katariinan tavaroista on säilynyt yksi ainoa. Sen Manninen on nähnyt Uppsalan tuomiokirkossa, jossa on myös Katariinan hauta. Kyseessä on C-kirjaimen muotoinen riipus, joka Katariinalla on myös tunnetuimmassa muotokuvassaan.

– Perheen nuorimmilla tyttärillä Anna, Sofialla ja Katariinalla oli kaikilla oma nimikirjainriipuksensa. Riipus on tosi vaikuttava. Se oli haudassa Katariinan kaulassa, ja siksi se on säilynyt. Siitä puuttuu kiviä, mutta silti se on aivan uskomaton.