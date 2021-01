Paimion hiihtotunnelissa käy kuhina– leuto talvi tuo hiihtäjiä sisätiloihin

Vähäluminen talvi on tuonut hiihtäjiä Paimiossa sijaitsevalle Finnfoam Paipille. Hiihtotunnelissa pääsee nauttimaan pikkupakkasesta ja varmasti hyvistä hiihtokeleistä.

Liedosta tulleet Jaana ja Vesa-Matti Luode saapuivat tunneliin sukset kainalossa ensimmäistä kertaa.

– Tulimme tänne ystävien houkuttelemana. Hiihtäminen täällä on hauska kokemus, toteaa Jaana Luode.

– Yleensä käymme hiihtämässä Lapissa. Etelä-Suomen lumettomat talvet tulevat varmasti nostamaan hiihtotunnelien suosiota, arvioi Vesa-Matti Luode.

Tiina Reinivuori ja Ari Rantanen ovat käyttäneet Paippia myös kesäaikana.

– Hienosti toteutettu paikka. Tunneli on auki ympäri vuoden, mutta hiihtokeli aina hyvä. Kesällä täällä on hiljaisempaa ja ladulla enemmän tilaa, tietää Rantanen.

Paipissa on 700 metrin pituinen hiihtolenkki, jota voi hiihtää perinteisellä tyylillä tai luistellen. Lumen lämpötila on noin -2 °C ja ilma on hieman lämpimämpää.

– Viime talvi oli Etelä-Suomessa lumeton. Silloin päiväkohtaisia kävijöitä oli suunnilleen 100–150. Luku on koronasta huolimatta samaa luokkaa myös tällä hetkellä, kertoo Finnfoam Paipin toiminnasta vastaava Kalle Perkonoja.

Edellisiin vuosiin verrattuna kävijämäärä on kasvanut. Vuosi sitten marraskuussa kävijöitä oli 30 prosenttia enemmän kuin edellisinä vuosina. Tänä vuonna luku on hieman pienempi. Leudot talvet ovat eittämättä vauhdittaneet kävijätilastoja, mutta se ei yksistään ole syy kävijämäärille.

– Pari vuotta sitten muutimme jäädytystekniikkaa, minkä ansioista lumi on puhtaampaa ja siitä on saatu luistavampi. Vaikka lunta ja pakkasta luontoon tulisikin, ei se varmasti poissulje kävijöitä täältä. Ehkä nämä kaksi muotoa tukevat toisiaan. Odotamme itse myös pakkaskelejä, jotta saamme aloitettua lumen tykityksen, kertoo Perkonoja.

Paipissa käy Perkonojan mukaan kaiken ikäisiä hiihtäjiä. Korona on näkynyt kävijätilastoissa myös jonkun verran. Keväällä Paippi oli suljettuna kaksi kuukautta.

– Kulkukortteja on mennyt selvästi enemmän. Ihmiset haluavat ehkä valita ajan, jolloin täällä on väljemmin muita. Kulkukortilla pääsee sisään aamuviidestä iltayhdeksään. Moni myös soittaa etukäteen ja kyselee, paljonko ladulla on parhaillaan hiihtäjiä, tietää Perkonoja.

Viikonloppuisin kävijöitä on eniten aamupäivällä. Pukuhuoneet ovat koronan vuoksi poissa käytöstä. Ainoastaan monot voi vaihtaa sisällä. Ihmiset saapuvat paikan päälle maskien kanssa, mutta ladulla urheillessa niitä ei ole. Kahvilassa on hiljaista.

– Koronan vuoksi ilmanvaihtoa ladulla on herkistetty. Käynnistyskäskyn ilmanvaihdolle antaa hiilidioksidimäärä, jonka raja-arvoja on nyt laskettu, täsmentää Paipin suksien huoltaja Juha Juhanoja.

Littoisissa asuva Anu Heimo tuli kuntoilemaan yhdessä lastensa Hilkka, 7 ja Helma, 5 Kallion kanssa. Tyttöjen isoveli Pauli Kallio, 11, meni jo edeltä hiihtämään isovanhempiensa kanssa.

– Todella mukavaa, että on tällainen vaihtoehto hiihtämiselle. Ihmiset ovat ladulla ystävällisiä ja väistävät tarpeen mukaan. Yleensä olen hiihtänyt Littoistenjärvellä, mutta lunta ei vielä tänäkään talvena ole tullut tarpeeksi, kertoo Heimo.

Helma Kallio huomasi juuri ennen ladulle menoa, että sauvat olivat rikki.

– Saimme onneksi vuokrattua saman katon alta toiset sauvat, kiittelee Anu Heimo.

Liedosta saapuneilla Maria Laaksolla ja Petri Niinikorvella on takana kymmenen hiihtokierrosta.

– Pidän kovasti hiihtämisestä. Hiihdän perinteisellä tyylillä, mutta joskus voisi kokeilla luistelutyyliä. Olen harkinnut vuokraavani täältä luistelusukset, kertoo Laakso.

Laakso ja Niinikorpi aikovat reippailla vielä viiden kierroksen verran, sillä hiihto kulkee hyvin ja lämpötila on myös miellyttävä.

– Ulkona pääsee ehkä kovempaa hiihtämään, kun ihmisiä on pitkillä laduilla väljemmin. Täällä taas lumi on aina varmasti hyvää hiihtäjälle, tuumii Niinikorpi.