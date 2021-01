Pärmäkoski tavoittelee Tour de Skillä nousua kymppisakkiin

Krista Pärmäkoski tähyää kymmenen parhaan joukkoon, kun maastohiihdon maailmancupin Tour de Ski -kiertue jatkuu Sveitsissä. Val Müstairissa hiihdetään iltapäivällä vapaan hiihtotavan takaa-ajokilpailut.

Pärmäkoski on suomalaisista parhaissa asemissa kahden etapin jälkeen, sillä hän on 12. sijalla. Lauantaina hän hiihti perinteisellä hiihtotavalla yhdeksänneksi ja paransi asemiaan Ruotsin Linn Svahnin hallitsemassa kokonaiskilpailussa.

– Tästä on kiva jatkaa, oli ehjä suoritus, Pärmäkoski kuvasi eilistä kisaa, jossa hän hiihti nousujohteisesti. Maltti on valttia, kun ladut kulkevat noin 1 700 metrin korkeudessa.

Sprintterinä viime kaudella kärkikaartiin noussut Svahn on yllättäen voittanut kiertueen kaksi etappia, ja lauantaina hän ylsi ensi kertaa urallaan ykköseksi maailmancupin normaalimatkalla. Svahn kertoi nostaneensa harjoituskauden aikana perustasoaan, mutta silti lauantainen perinteisen hiihtotavan 10 kilometrin kilpailun voitto yllätti hänet.

Bolshunov hallitsee

Miesten kiertueen kokonaisvoittoa puolustavalla Venäjän Aleksandr Bolshunovilla on jo minuutin kaula takaa-ajajiinsa. Suomalaisittain parhaissa asemissa on lauantain onnistuja Juho Mikkonen, 29. sijalla.

– Tosi plusmerkkinen päivä, jatketaan huomiseen, Mikkonen kommentoi.

Maailmancupin pistetilinsä avannut Markus Vuorela toivoo, ettei pisteille hiihtäminen jäänyt ainutkertaiseksi kokemukseksi, vaan hän yltäisi useammin cupissa 30 parhaan joukkoon. Kiertuetta hän jatkaa 33. sijalta.

Kiertueen suomalaishiihtäjien määrä putosi lauantaina kahdeksaan, sillä kovin odotuksin Keski-Eurooppaan suunnannut Kerttu Niskanen keskeytti vatsataudin takia. Alun perin Hiihtoliitto ilmoitti kiertueelle yksitoista hiihtäjää, mutta Iivo Niskanen ja Ristomatti Hakola vetäytyivät kiertueelta jo ennen kisareissua.

Miesten 15 kilometrin kilpailu alkaa tänään kello 12.35 ja naisten 10 kilometrin kilpailu kello 16.25.

Kaija Yliniemi

STT

Kuvat: