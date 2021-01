Pärmäkoski yrittää parantaa asemiaan Tour de Skillä – kärkikolmikko Diggins, Brennan ja Karlsson on karussa, mutta kynnet voivat ylettyä jopa nelossijaan

Krista Pärmäkoski jatkaa maastohiihdon Tour de Ski -kiertuetta parhaista suomalaisasemista Italian Toblachissa. Pärmäkoski on kiertueen kokonaistuloksissa kymmenentenä ennen neljättä osakilpailua.

Pärmäkoski on jäänyt minuutin ja 31 sekuntia Yhdysvaltain Jessica Digginsistä, joka johtaa naisten kilpailua. Myös Yhdysvaltain Rosie Brennan ja Ruotsin Frida Karlsson ovat lähes puolitoista minuuttia Pärmäkosken edellä, mutta neljäs sija on suomalaisen ulottuvilla.

Neljännellä sijalla kiertuetta jatkaa Slovenian Anamarija Lampic, josta Pärmäkoski on jäänyt vain 33 sekuntia.

Toblachissa hiihdetään tänään vapaan hiihtotavan väliaikalähdöt. Naisten kymppi alkaa kello 14 Suomen aikaa ja miesten 15 kilometrin kilpailu kello 15.45.

– Krista on todella menossa oikeaan suuntaan ja kohti MM-kisoja, eikä kiertue ole vielä puolivälissä. Olen hyvin luottavainen, Suomen maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen arvioi Pärmäkosken tilannetta kiertueen välipäivänä maanantaina.

Tourin erinomaisesti avannut Johanna Matintalo jatkaa kiertuetta sijalla 21. Jasmi Joensuu on 39:s ja Katri Lylynperä 46:s.

Miesten kilpailu alkoi Bolshunovin komennossa

Venäjän Aleksandr Bolshunov johtaa miesten kilpailua lähes minuutin erolla maanmieheensä Artjom Maltseviin ja yli minuutilla Ranskan Maurice Manificat’han. Bolshunov voitti Tour de Skin viime vuonna ja lähti nytkin kiertueelle voittajasuosikkina.

Suomalaisista Markus Vuorela on miesten kokonaistilanteessa 29:s ennen Toblachin startteja. Juho Mikkonen on 36:s, Lauri Lepistö 57:s ja Verneri Suhonen 68:s.

Vuorela on hiihtänyt kahdessa viime startissa maailmancupin pisteille. Mikkonen onnistui Val Müstairissa parhaiten perinteisen hiihtotavan yhteislähdössä, jossa hän oli 18:s.

Suhonen keskittyy sprinttiin, ja Lepistö ei ehkä sopeutunut 1 700 metrin korkeuteen ensimmäisenä kisaviikonloppuna.

– Odotan miehiltä yksittäisissä kilpailuissa onnistumisia omalla hyvällä tasollaan, Pasanen arvioi miesten näkymiä.

Toblachin väliaikalähdöt ovat Tour de Skin ainoat. Huomenna kiertue jatkuu perinteisen hiihtotavan takaa-ajokilpailuilla.

Pasi Rein

STT

Kuvat: