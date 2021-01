Pohjois-Korean Kim vannoo maan vahvistavan ydinaseistustaan ja kutsuu Yhdysvaltoja suurimmaksi viholliseksi

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un vannoo maan vahvistavan ydinaseitaan, kertoo Pohjois-Korean valtionmedia. Kim otti asian esille maan johtavan puolueen tapaamisen päätöspuheessa.

KCNA-uutistoimiston mukaan Kim sanoi, että maa tekee kaikkensa rakentaakseen kaikkein voimakkaimman armeijan. Lisäksi Kimin kerrotaan kutsuneen Yhdysvaltoja maan suurimmaksi viholliseksi ja perustavanlaatuiseksi esteeksi vallankumouksen kehityksen tiellä.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Pohjois-Korean johtaja pyrkii herättämään Yhdysvaltain pian virkaan astuvan presidentin Joe Bidenin hallinnon huomion. Pohjois-Korea on nyt vielä entistäkin eristäytyneempi, kun maa sulki rajansa koronaviruspandemian vuoksi.

Kim ei maininnut Bidenia nimeltä mutta sanoi, ettei Yhdysvaltojen politiikka Pohjois-Koreaa kohtaan muutu, oli vallassa kuka hyvänsä.

Johtajan mukaan Pohjois-Korea on saanut valmiiksi suunnitelmansa ydinsukellusveneestä. Lisäksi johtaja esitteli pitkän ostoslistan, jolla oli monenlaisia aseita.

Nykyisen johtajan aikana Pohjois-Korean aseohjelmat ovat laajenneet nopeasti, ja maalla on hallussaan ohjuksia, joiden kantomatka ulottuu Yhdysvaltoihin asti. Varusteluun on vastattu kiristämällä kansainvälisiä pakotteita.

Vuonna 2019 Kim ja Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump tapasivat Hanoissa huippukokouksessa, jossa ei kuitenkaan syntynyt sopua. Sen jälkeen ydinneuvottelut ovat olleet umpikujassa.

Trumpin ja Kimin suhde on ollut myrskyisä. Alkuun kaksikko uhkaili toisiaan sodalla ja halveksui toinen toistaan julkisesti, minkä jälkeen heidän välilleen kehkeytyi eriskummallinen diplomaattinen ystävyys, jonka aikana järjestettiin valtavaa mediahuomiota keränneitä tapaamisia.

Hallinnon vaihtuminen tuo Pohjois-Korealle uudenlaisia haasteita. Biden on kuvaillut Kimiä roistoksi, ja Pohjois-Korea on puolestaan kutsunut Bidenia raivotautiseksi koiraksi, joka pitäisi hakata kepillä kuoliaaksi.

STT

