Portugali nousee EU:n puheenjohtajamaaksi – kevään aikana jatkuvat muun muassa neuvottelut suuresta maahanmuutto- ja turvapaikkapaketista

Portugali aloittaa tänään puolivuotisen kautensa Euroopan unionin puheenjohtajamaana. Maa seuraa tehtävässä Saksaa, jonka kaudella saavutettiin sopu EU:n monivuotisesta budjetista ja mittavasta koronaelpymispaketista.

Rahaneuvottelujen luotsaamista maaliin voi pitää onnistumisena Saksalle. Rahapaketin viimeistelyssä koettiin loppuvuodesta jännittäviä hetkiä, sillä jäsenmaiden kiista oikeusvaltiomekanismista uhkasi estää paketin etenemisen.

Budjetti ja elpymispaketti onnistuttiin kuitenkin hyväksymään ja uusi oikeusvaltiomekanismi on mukana kokonaisuudessa.

Saksan kaudelle osui myös EU:n ja Britannian kauppasopimusneuvottelujen päättyminen. Tänään on ensimmäinen päivä, kun Britannia ei kuulu enää EU:n sisämarkkinoihin, sillä Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika on päättynyt.

Portugalin puheenjohtajakaudella nähdäänkin, miten uuden kauppasopimuksen soveltaminen alkaa käytännössä toimia. Sopimus on jo otettu väliaikaisesti käyttöön. EU-parlamentin odotetaan käsittelevän kauppasopimuksen virallista hyväksymistä alkuvuodesta.

Koronaelpyminen jatkuu

Koronaviruspandemian jatkuminen näkyy myös Portugalin puheenjohtajakaudella. Portugali on ilmoittanut haluavansa edistää EU:n toipumista pandemian aiheuttamasta talouskriisistä sekä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja digitaalisen siirtymän tukemiseksi.

Portugalin kaudella jatkuvat myös jäsenmaiden väliset neuvottelut EU:n laajasta maahanmuutto- ja turvapaikkapaketista.

Heta Hassinen

STT

